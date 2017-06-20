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Ближний Восток

МИД РФ не смог подтвердить сообщения о гибели аль-Багдади

время публикации: 15:22 | последнее обновление: 15:22 блог версия для печати фото
Абу Бакр аль-Багдади

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гатилов сообщил, что официальная Москва не располагает подтверждениями гибели главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

16 июня, министерство обороны России объявило, что по различным каналам проверяется информация об уничтожении лидера ИГ в результате удара российской авиации 28 мая в южном предместье Ракки.

Согласно российским СМИ, в результате этого удара российской авиации были ликвидированы высокопоставленные боевики, входившие в состав "военного совета" ИГ, и около 330 террористов,

Ранее неоднократно публиковалась информация о гибели аль-Багдади или о покушениях на его жизнь. Так, в октябре 2016-го арабские и иранские средства массовой информации сообщали о попытке отравления лидера ИГ и трех его полевых командиров.

О гибели аль-Багдади, например, 14 июня 2016-го сообщало информационное агентство "Аль-Амак", ассоциированное с ИГ, в сообщении говорилось, что аль-Багдади умер "на пятый день священного месяца Рамадан".

В октябре 2015 года сообщалось, что аль-Багдади был ранен в результате авиаудара на границе Сирии и Ирака, но выжил. Ходили слухи, что после ранения он перебрался в Ливию, но они не подтвердились.

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