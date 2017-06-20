США объявили о ликвидации верховного муфтия "Исламского государства"

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило 20 июня, что силами международной коалиции был ликвидирован верховный муфтий террористической организации "Исламское государство".

Согласно этому сообщению, Турки аль-Бин-Али был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного 31 мая в сирийском городе Маядине.

На сайте CENTCOM указывается, что аль-Бин-Али играл важную роль в вербовке иностранных боевиков, призывал к осуществлению терактов во всем мире. С 2014 года он считался верховным муфтием "халифата", входил в близкое окружение Абу Бакра аль-Багдади. В своих лекциях муфтий оправдывал убийство невинных во имя ислама.