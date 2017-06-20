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Ближний Восток

США объявили о ликвидации верховного муфтия "Исламского государства"

время публикации: 20:11 | последнее обновление: 20:11 блог версия для печати фото
Турки аль-Бин-Али

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило 20 июня, что силами международной коалиции был ликвидирован верховный муфтий террористической организации "Исламское государство".

Согласно этому сообщению, Турки аль-Бин-Али был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного 31 мая в сирийском городе Маядине.

На сайте CENTCOM указывается, что аль-Бин-Али играл важную роль в вербовке иностранных боевиков, призывал к осуществлению терактов во всем мире. С 2014 года он считался верховным муфтием "халифата", входил в близкое окружение Абу Бакра аль-Багдади. В своих лекциях муфтий оправдывал убийство невинных во имя ислама.

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