Палестинские СМИ: Махмуд Дахлан договорился с Египтом о поставках солярки в Газу

Во вторник, 20 июня, палестинский сайт "Шехаб" сообщил, что усилиями Махмуда Дахлана удалось временно решить проблему с электричеством в Газы. Согласно этому источнику, Дахлан договорился с Египтом о поставках солярки для электростанций в секторе.

По данным этого издания, в ближайшие сутки в сектор Газы проследуют через КПП "Рафах" десятки грузовиков с топливом.

По информации израильской газеты "Гаарец", Египет поставит сектору 500 тысяч литров топлива.

В последние дни Израиль, по просьбе Палестинской национальной администрации, постепенно сокращает поставки электроэнергии в Газу. Правительство ПНА возмущено тем, что деньги, взимаемые с населения сектора за электричество, остаются в бюджете сектора, а не переводятся ПНА.

20 июня Электрическая компания сообщила о сокращении поставок электричества еще на восемь мегаватт на двух линиях, по которым электричество из Израиля поступает в город Газу и районы, находящиеся к северу от него. В дома жителей сектора электричество с сегодняшнего дня подается только 2,5 часа в сутки.