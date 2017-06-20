Жены "гюленистов" арестованы за попытку увидеть мужей

Турецкая полиция арестовала в провинции Эдирне на западе Турции двух женщин, чьи мужья бежали в Грецию после провала попытки переворота. Арестован и водитель автомобиля, в котором они находились.

Как утверждается, они направлялись в Грецию, чтобы встретиться с супругами – членами "террористической группировки Фетхуллы". К ней, якобы, относятся сторонники проживающего в США богослова Фетхуллы Гюлена, который, по утверждению властей, и был организатором путча.

Напомним: 22 мая международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, посвященный ситуации в Турции. Объем документа – 21 страница.

Как отмечается, в период введения режима чрезвычайного положения после попытки государственного переворота в Турции были уволены более 100 тысяч госслужащих. Увольнения происходили с грубым нарушением законодательства.

В начале июня был арестован глава турецкого отделения организации Танер Килич. Его обвинили в связях с «террористической группировкой Фетхуллы». Вместе с ним были арестованы 22 адвоката, занимающиеся правозащитной деятельностью.