20 июня 2017 г.
последняя новость: 15:22
Скандальное завещание Баталова
Незамужняя Руслана в большом городе
Королевский поступок
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:22 МИД РФ не смог подтвердить сообщения о гибели аль-Багдади
14:21 США отвечают России: "У нас есть право на самооборону"
13:13 Саудовская Аравия запретила импорт египетской клубники
10:49 Премьер-министр Ирака заявил о невмешательстве в катарский кризис
10:11 Жены "гюленистов" арестованы за попытку увидеть мужей
09:47 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 20 июня
09:26 В Мосуле погибли французский и курдский журналисты
09:16 Иран отвергает сомнения в успешности ракетной атаки: сотни боевиков ИГ убиты в Сирии
22:03 Израильские СМИ: из семи иранских ракет, запущенных в сторону Сирии, три упали в Ираке
19:56 Саудовская Аравия у своего месторождения нефти задержала трех иранских бойцов КСИР
Ближний Восток

Жены "гюленистов" арестованы за попытку увидеть мужей

время публикации: 10:11 | последнее обновление: 10:15 блог версия для печати фото
Жены "гюленистов" арестованы за попытку увидеть мужей

Турецкая полиция арестовала в провинции Эдирне на западе Турции двух женщин, чьи мужья бежали в Грецию после провала попытки переворота. Арестован и водитель автомобиля, в котором они находились.

Как утверждается, они направлялись в Грецию, чтобы встретиться с супругами – членами "террористической группировки Фетхуллы". К ней, якобы, относятся сторонники проживающего в США богослова Фетхуллы Гюлена, который, по утверждению властей, и был организатором путча.

Напомним: 22 мая международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, посвященный ситуации в Турции. Объем документа – 21 страница.

Как отмечается, в период введения режима чрезвычайного положения после попытки государственного переворота в Турции были уволены более 100 тысяч госслужащих. Увольнения происходили с грубым нарушением законодательства.

В начале июня был арестован глава турецкого отделения организации Танер Килич. Его обвинили в связях с «террористической группировкой Фетхуллы». Вместе с ним были арестованы 22 адвоката, занимающиеся правозащитной деятельностью.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 июня 2017 г.
Турецкие власти приговорили к 7,5 годам тюрьмы судью МУС – в нарушение закона
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 июня 2017 г.
После отчета о репрессиях арестован глава турецкого отделения Amnesty International
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 июня 2017 г.
Турция лишит гражданства 130 человек, в том числе Фетхулу Гюлена
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 мая 2017 г.
Десятки чиновников арестованы в Турции, их подозревают в терроризме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 апреля 2017 г.
В Турции уволены 9.000 полицейских, тысячи последователей Гюлена объявлены в розыск







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 20 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017