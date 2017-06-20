Иран отвергает сомнения в успешности ракетной атаки: сотни боевиков ИГ убиты в Сирии

Власти Исламской республики Иран настаивают на том, что ракетный удар по объектам "Исламского государства" в Сирии был успешным. В Тегеране опровергают публикации израильских СМИ о том, что три из семи ракет "Зольфагар", выпущенных 18 июня по целям в Сирии, упали на территории Ирака.

Иранское агентство Fars сообщает, что ракетный удар был согласован с властями России, Ирака и Сирии.

То же агентство утверждает, что в результате иранского ракетного удара по базе террористов в сирийской провинции Дир аз-Зур были уничтожены не менее 360 боевиков ИГ, в их числе высокопоставленный командир этой террористической организации – саудовец Саад аль-Хусейни, известный как "Абу Саад".

В Тегеране заявляют о готовности к нанесению новых ракетных ударов по базам террористов и подчеркивают, что удар по ИГ в Сирии был ответом на недавнюю серию террористических атак в Иране, в результате которых 18 человек были убиты и более 50 получили ранения.

Иранские СМИ сообщают, что в стране ракетный удар по базам ИГ в Сирии отмечают как национальный праздник, многие издания публикуют тексты стихов и песен, уже написанных по этому поводу.

Вечером 18 июня с баз "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) в провинциях Керманшах и Курдистан были запущены несколько баллистических ракет средней дальности "Зольфакар" в сторону Сирии. Согласно сообщению иранского агентства Fars, атаке подверглись командный центр "такфиристов", центры обеспечения террористов в районе Дир эз-Зур, а также мастерские, в которых производится сборка автомобилей, используемых для террористических атак.

Генерал КСИР Рамазан Шариф заявлял ранее, что, по данным иранской разведки, все ракеты поразили цели. Бригадный генерал, командующий военно-воздушными силами КСИР Амир-Али Хаджизаде сообщил государственному телевидению Ирана, что ракеты, пролетев над Ираком, упали в Сирии. Он отметил, что это подтверждено кадрами, которые были переданы БПЛА, находящимися в районе Дир эз-Зура.

19 июня израильский сайт Walla News со ссылкой на анонимный источник в правительстве, сообщил, что, по данным израильской разведки, только одна или две из семи ракет, запущенных накануне вечером Ираном в сторону Сирии, поразили цели "Исламского государства".

В то же время израильский сайт "Мако", не указывая источник, из которого была получена информация, сообщил, что три из семи ракет упали на территории Ирака, а остальные взорвались в сотнях метрах от намеченных целей.

Баллистические ракеты "Зольфагар" ("Меч", дальность до 700-750 км) поступили на вооружение КСИР весной 2017 года. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью.

Запуск ракет из Ирана по целям в Сирии. 18 июня 2017 года

Рекламный ролик КСИР о ракетном ударе по базе ИГ в Сирии

. A post shared by خبرگزاری فارس (@fars_news) on Jun 19, 2017 at 11:13am PDT





