Премьер-министр Ирака заявил о невмешательстве в катарский кризис

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади провел в Мекке переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул Азизом. На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений и региональные проблемы.

Глава правительства сообщил, что Ирак стремится остаться в стороне от дипломатических конфликтов. Напомним, что аль-Абади отложил визит в королевство, чтобы он не выглядел как демонстрация поддержки в конфликте с Катаром.

Он также подчеркнул, что у Багдад и Эр-Рияда общая цель – разгром "Исламского государства". Премьер, принадлежащий к шиитской ветви ислама, заверил короля, что в Ираке нет дискриминации по конфессиональному признаку.

Король Салман заявил, что Саудовская Аравия готова к взаимодействию с Ираком во всех областях, но прежде всего – в борьбе с террором и обеспечении коллективной безопасности.

В программе турне иракского политика –также Исламская республика Иран и Кувейт. Шиитский Иран – главный региональный противник Саудовской Аравии, Кувейт выступил посредником в катарском кризисе.