Истребитель США сбил сирийский БПЛА иранского производства

На юго-востоке Сирии американский истребитель F-15E сбил сирийский беспилотник. Об этом сообщил телеканал CNN. Источники в Пентагоне сообщили, что БПЛА был сбит за пределами 55-километровой демилитаризованной зоны на границе с Ираком.

В заявлении, распространенном пресс-службой антитеррористической коалиции, возглавляемой США, говорится, что "американский самолет сбил беспилотный аппарат, принадлежавший просирийским силам и несший вооружение. Беспилотник представлял угрозу для сил коалиции, которые проводили наступление 20 июня на юге Сирии".

По информации CNN, речь идет о беспилотнике иранского производства "Шахид 129". БПЛА этого типа был сбит в районе города Ат-Танаф 8 июня.