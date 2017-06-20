20 июня 2017 г.
последняя новость: 22:04
Скандальное завещание Баталова
Незамужняя Руслана в большом городе
Королевский поступок
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:11 США объявили о ликвидации верховного муфтия "Исламского государства"
18:04 Истребитель США сбил сирийский БПЛА иранского производства
15:40 Палестинские СМИ: Махмуд Дахлан договорился с Египтом о поставках солярки в Газу
15:22 МИД РФ не смог подтвердить сообщения о гибели аль-Багдади
14:21 США отвечают России: "У нас есть право на самооборону"
13:13 Саудовская Аравия запретила импорт египетской клубники
10:49 Премьер-министр Ирака заявил о невмешательстве в катарский кризис
10:11 Жены "гюленистов" арестованы за попытку увидеть мужей
09:47 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 20 июня
09:26 В Мосуле погибли французский и курдский журналисты
Ближний Восток

Истребитель США сбил сирийский БПЛА иранского производства

время публикации: 18:04 | последнее обновление: 18:11 блог версия для печати фото
Истребитель США сбил сирийский БПЛА иранского производства

На юго-востоке Сирии американский истребитель F-15E сбил сирийский беспилотник. Об этом сообщил телеканал CNN. Источники в Пентагоне сообщили, что БПЛА был сбит за пределами 55-километровой демилитаризованной зоны на границе с Ираком.

В заявлении, распространенном пресс-службой антитеррористической коалиции, возглавляемой США, говорится, что "американский самолет сбил беспилотный аппарат, принадлежавший просирийским силам и несший вооружение. Беспилотник представлял угрозу для сил коалиции, которые проводили наступление 20 июня на юге Сирии".

По информации CNN, речь идет о беспилотнике иранского производства "Шахид 129". БПЛА этого типа был сбит в районе города Ат-Танаф 8 июня.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 мая 2017 г.
СМИ: израильский БПЛА атаковал цель в Сирии. "Хизбалла" опровергает
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 мая 2017 г.
На севере Иордании сбит неопознанный БПЛА
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 марта 2017 г.
Предварительное расследование: мини-БПЛА упал в Сирии из-за ошибки оператора
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 марта 2017 г.
"Хизбалла": в Сирии сбит беспилотник ЦАХАЛа







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 20 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017