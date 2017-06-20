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Ближний Восток

Саудовская Аравия запретила импорт египетской клубники

время публикации: 13:13 | последнее обновление: 13:15 блог версия для печати фото
Саудовская Аравия запретила импорт египетской клубники

Глава Совета сельскохозяйственных экспортеров Египта Абдель Хамид аль-Демирдаш сообщил, что Саудовская Аравия прекращает закупки египетской клубники из-за обнаруженных в ней пестицидов.

Аль-Демирдаш отметил, что в переданном Египту меморандуме не было конкретных данных о количественных показателях пестицидов. Не содержал он и информацию, в партии какой фирмы были обнаружены химикаты.

Запрет вступает в действие 11 июля. Поскольку сезон сбора клубники в Египте заканчивается в апреле, можно предположить, что он касается замороженной ягоды. Такая клубника поставляется и в другие страны региона.

Египет, зависящий от поставок продовольствия, стремится к расширению экспорта, чтобы уменьшить дефицит торгового баланса. Клубника составляет около 5% от всего сельскохозяйственного экспорта.

В прошлом торговые партнеры Египта неоднократно отказывались от сотрудничества из-за качества продукции. В мае 2017 года министерство промышленности и торговли вместе с министерством сельского хозяйства объявили о старте программы контроля за качеством.

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