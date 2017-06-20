США отвечают России: "У нас есть право на самооборону"

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер прокомментировал заявление министерства обороны Российской Федерации, в соответствии с которым группировка российских войск в Сирии будет считать вражескими самолеты и беспилотные летательные аппараты, действующие к западу от Евфрата.

"Эскалация в районе, где действует много игроков, никому не принесет пользы. Сирийский режим и другие должны понять: у воюющей проти "Исламского государства" международной коалиции есть право на самооборону", - заявил он.

Белый дом также сообщил, что работает над восстановлением системы координации действий в Сирии. Цель этих действий – предотвратить случайные столкновения ВВС США и России.

19 июня Министерство обороны Российской Федерации сообщило об изменении протокола открытия огня действующими в Сирии российскими ВВС. Это стало ответом на перехват американским самолетом сирийского Су-22 в окрестностях Ракки.

"В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей", - говорится в заявлении.

Также сообщается о приостановке взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов. Россия требует от американской стороны расследования инцидента.