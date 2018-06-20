Боевые действия в Газе: удары ЦАХАЛа и ракетные обстрелы израильской территории

Около 1 часа ночи в среду, 20 июня, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по сектору Газы. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, атаке подверглись три цели – объекты террористической организации ХАМАС в южной части сектора.

Действия ВВС стали реакцией на продолжающиеся запуски "огненных змеев" и воздушных шаров со взрывчатыми веществами в сторону израильской территории, отмечала пресс-служба. ЦАХАЛ возлагает ответственность за происходящее в секторе Газы на ХАМАС, подчеркивалось в сообщении.

Практически сразу после авиаудара в сторону территории Израиля из сектора Газы были выпущены пять ракет.

В течение нескольких часов после этого на территории региональных советов Эшколь, Шаар а-Негев и Хоф Ашкелон сработала система "Цева Адом", предупреждающая о ракетно-минометных обстрелах. В ряде населенных пунктов регионального совета Эшколь сигнал тревоги вновь звучал около 03:00, 03:15 и 03:20. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, из сектора Газы по территории Израиля были выпущены 13 ракет. Четыре из них были сбиты системой ПРО "Железный купол".

В ответ на ракетные обстрелы израильские ВВС атаковали восемь целей в различных районах сектора Газы. Атакованные объекты принадлежат террористической организации ХАМАС, заявляли военные.

Начиная с 4:00, примерно до 5:50 в населенных пунктах, расположенных на территории региональных советов Шаар а-Негев, Сдот Негев, Хоф Ашкелон и Эшколь, а также на КПП "Кисуфим" были слышны сирены "Цева Адом". По оценке ЦАХАЛа, в ходе этой серии обстрелов по израильской территории было выпущено еще 30 ракет, семь из них были сбиты системой ПРО "Железный купол".

Около 6 утра ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по 11 целям на четырех объектах ХАМАСа в Газе, сообщает армейская пресс-служба.

В общей сложности, 20 июня были атакованы 25 целей в секторе Газы в ответ на запуски "огненных змеев" и воздушных шаров со взрывчатыми и легковоспламеняющимися веществами, а также в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" заявляет: ночью самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по "объектам сопротивления" на территории сектора Газы, в ответ были осуществлены ракетные обстрелы территории Израиля. По сведениям ПИЦ, израильские ВВС выпустили две ракеты по цели к западу от города Рафах в южной части сектора Газы, в результате чего получили ранения двое "полицейских". Затем самолеты ЦАХАЛа атаковали "объект сопротивления" около пляжа Аль-Байдар, на западной окраине города Газа. Вскоре после этого израильские ВВС выпустили шесть ракет по базе "Аль-Кудс", принадлежащей "Бригадам Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) и расположенной к западу от Хан-Юниса, на юге сектора, один человек был ранен. Затем был нанесен удар по цели на севере сектора, сообщается об еще одном раненом. Еще несколько ракет по объекту боевиков ХАМАСа было выпущено рано утром (утверждается, что атаку осуществил БПЛА). Кроме того, после рассвета израильские ВВС атаковали здания "гражданской администрации" ХАМАСа в Газе и к юго-западу от Хан-Юниса, а затем обстреляли базу боевиков "Шахиды Рафаха".

По данным израильских региональных советов, расположенных на границе с Газой, за последние два месяца в результате пожаров, вызванных поджигателями из сектора, были уничтожены более 20 тысяч дунамов сельхозпосевов.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Июнь. 20 обстрелов, 57 ракет, 15 сбиты системой ПРО. Пострадавших нет. (По состоянию на 20 июня)

Май. Десятки обстрелов, около 50 ракет, не менее 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Март-апрель. Ни одного обстрела.

Февраль. 4 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





