Fox News: в Пентагоне подтверждают, что иранцы сбили БПЛА MQ-4C Triton

В четверг, 20 июня, иранское государственное агентство IRNA опубликовало заявление о том, что силы противовоздушной обороны "Корпуса стражей исламской революции" перехватили на юге Ирана американский беспилотный самолет.

КСИР заявляет, что американский разведывательный беспилотный самолет был сбит рано утром 20 июня "во время вторжения в воздушное пространство Исламской Республики Иран над районом Кух-Мубарак провинции Хормозган".

Пресс-служба КСИР утверждает, что был сбит БПЛА Global Hawk (Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk).

Представитель Центрального командования армии США (Centcom), отвечающий за Ближний Восток, капитан Билл Урбан отказался комментировать заявление Тегерана, сказав при этом агентству Associated Press: "Над территорией Ирана (в указанный период) не было беспилотников".

Однако представитель американских властей в беседе с корреспондентом телеканала Fox News в Пентагоне Лукасом Томлинсоном подтвердил, что в международном воздушном пространстве в районе Ормузского пролива иранцы сбили американский БПЛА. Согласно этому источнику, был сбит БПЛА MQ-4C Triton (Northrop Grumman), по сути являющийся версией стратегического разведывательного БПЛА RQ-4 Global Hawk для военно-морского флота США. Его стоимость составляет более 120 миллионов долларов.

После сообщения Томлинсона агентство Associated Press также опубликовало информацию о сбитом самолете MQ-4C Triton со ссылкой на представителя властей США.

На фоне сообщения Fox News представитель ПВО КСИР в эфире иранского государственного телевидения вновь заявил, что американский беспилотник, находившийся над Ормузским проливом, был сбит после того, как оказался в воздушном пространстве Ирана.

Разведывательный беспилотник MQ-4C Triton, имеющий в длину 14,5 метра, разработан корпорацией Northrop Grumman специально для военно-морских сил. Он оборудован реактивным двигателем, который позволяет ему подниматься на высоту до 20 км и находиться в полете около 30 часов. Высокая точность сбора информации и большая зона покрытия беспилотника обеспечивается комплектом инфракрасных сенсоров и мощным радаром.

По данным редакции NEWSru.co.il, речь идет о первой потере американцами БПЛА MQ-4C Triton. Один из ведущих российских экспертов в области беспилотной авиатехники Денис Федутинов также считает, что "потеря БПЛА Triton, похоже, действительно первая". "Впрочем, данная программа, реализуемая в интересах ВМС США, хоть и стартовала достаточно давно, но двигается медленно – MQ-4C Triton до сих пор производятся малой серией и наверняка еще дорабатываются", – отмечает он.

Недостоверные иллюстрации

Сообщение IRNA о перехвате американского беспилотного самолета было проиллюстрировано снимком, на котором показано падение подбитого БПЛА. Но на снимке показано падение другого беспилотного самолета, сбитого йеменскими боевиками-хуситами осенью 2017 года.

Иранское агентство Fars также цитирует это заявление КСИР, иллюстрируя его фотографией RQ-4 Global Hawk из Википедии/пресс-службы ВВС США.

Агентство ISNA и телеканал PressTV цитируют заявление КСИР, не публикуя изображение самолета.

Один из ведущих журналистов BBC Persian Хади Нили на своей странице в Twitter процитировал сообщение IRNA, проиллюстрировав свою публикацию кадром ливанского телеканала "Аль-Манар" (принадлежащего "Хизбалле"), на котором показан разбившийся в марте 2018 года в южном Ливане израильский БПЛА Hermes 450. Судя по его комментариям, именно это фото первоначально было опубликовано агентством IRNA.

Атаки против американских БПЛА

На прошлой неделе американский телеканал CNN со ссылкой на информированного американского чиновника сообщал, что за несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе 13 июня иранцы пытались сбить американский беспилотный самолет, выпустив по нему ракету класса "земля-воздух". Согласно указанному источнику, ракета не попала в беспилотник и упала в воду. Тот же чиновник пояснил, что американский БПЛА MQ-9 Reaper вел наблюдение за тем, как иранские катера приближались к танкерам.

При этом данный чиновник заявил, что за несколько дней до 13 июня над Красным морем был сбит американский БПЛА Reaper. По мнению военных, беспилотник был сбит иранской ракетой, которую выпустили йеменские боевики-хуситы.

Напомним, что в декабре 2011 года иранцы захватили на востоке страны американский разведывательный БПЛА RQ-170 Sentinel, действовавший над западной частью Афганистана и, по всей видимости, потерявший управление. Беспилотник был почти без повреждений. Его стоимость составляет примерно 6 миллионов долларов. До сих пор это считалось самой тяжелой потерей американской беспилотной авиатехники в Иране. Позже Тегеран заявлял, что иранские инженеры сумели создать копии RQ-170, западные специалисты скептически комментировали подобные заявления.





