Иранцы заявили о перехвате американского беспилотного самолета Global Hawk

В четверг, 20 июня, иранское государственное агентство IRNA опубликовало заявление о том, что силы противовоздушной обороны "Корпуса стражей исламской революции" перехватили на юге Ирана американский беспилотный самолет.

КСИР заявляет, что американский разведывательный беспилотный самолет был сбит рано утром 20 июня "во время вторжения в воздушное пространство Исламской Республики Иран над районом Кух-Мубарак провинции Хормозган".

Пресс-служба КСИР утверждает, что был сбит БПЛА Global Hawk (Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk).

Сообщение IRNA проиллюстрировано снимком, на котором показано падение подбитого БПЛА. Но на снимке показано падение другого беспилотного самолета, сбитого йеменскими боевиками-хуситами осенью 2017 года.

Иранское агентство Fars также цитирует это заявление КСИР, иллюстрируя его фотографией RQ-4 Global Hawk из Википедии/пресс-службы ВВС США.

Агентство ISNA и телеканал PressTV цитируют заявление КСИР, не публикуя изображение самолета.

Один из ведущих журналистов BBC Persian Хади Нили на своей странице в Twitter процитировал сообщение IRNA, проиллюстрировав свою публикацию кадром ливанского телеканала "Аль-Манар" (принадлежащего "Хизбалле"), на котором показан разбившийся в марте 2018 года в южном Ливане израильский БПЛА Hermes 450. Судя по его комментариям, именно это фото первоначально было опубликовано агентством IRNA.

Представитель Центрального командования армии США (Centcom), отвечающий за Ближний Восток, капитан Билл Урбан отказался комментировать заявление Тегерана, сказав при этом агентству Associated Press: "Над территорией Ирана (в указанный период) не было беспилотников".

RQ-4 Global Hawk является стратегическим разведывательным БПЛА. Аппарат может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18.000 метров. Разработан американской компанией Teledyne Ryan Aeronautical, дочерним предприятием Northrop Grumman. Стоимость одного такого беспилотного самолета от 140 до 215 миллионов долларов, в зависимости от модификации и комплектации.

На прошлой неделе американский телеканал CNN со ссылкой на информированного американского чиновника сообщал, что за несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе 13 июня иранцы пытались сбить американский беспилотный самолет, выпустив по нему ракету класса "земля-воздух". Согласно указанному источнику, ракета не попала в беспилотник и упала в воду. Тот же чиновник пояснил, что американский БПЛА MQ-9 Reaper вел наблюдение за тем, как иранские катера приближались к танкерам.

При этом данный чиновник заявил, что за несколько дней до 13 июня над Красным морем был сбит американский БПЛА Reaper. По мнению военных, беспилотник был сбит иранской ракетой, которую выпустили йеменские боевики-хуситы.

Напомним, что в декабре 2011 года иранцы захватили на востоке страны американский разведывательный БПЛА RQ-170 Sentinel, действовавший над западной частью Афганистана и, по всей видимости, потерявший управление. Беспилотник был почти без повреждений. Его стоимость составляет примерно 6 миллионов долларов. До сих пор это считалось самой тяжелой потерей американской беспилотной авиатехники в Иране. Позже Тегеран заявлял, что иранские инженеры сумели создать копии RQ-170, западные специалисты скептически комментировали подобные заявления.





