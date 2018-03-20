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Ближний Восток

Кризис в Газе: Аббас вводит санкции, ЦАХАЛ запасает нелетальное оружие

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:33 блог версия для печати фото
Махмуд Аббас, 19 марта 2018 года
Демонстрация на границе Газы, март 2018 года
Военнослужащие ЦАХАЛа

Гуманитарная ситуация в контролируемом террористической организацией ХАМАС секторе Газы продолжает ухудшаться, и в Израиле опасаются очередного витка эскалации насилия.

Как сообщает государственная служба новостей "Кан Хадашот", командование Армии обороны Израиля отменило увольнительные в боевых частях на границе с сектором в канун праздника Песах.

Служба новостей "Хадашот 2" сообщает, что ЦАХАЛ проводит подготовку к предотвращению массового "марша к границе". В частности, в подразделениях, дислоцированных у границ сектора, существенно увеличены запасы нелетального оружия для разгона демонстраций.

В самом секторе с воздуха разбрасываются листовки с призывом избегать приближения к границе с Израилем.

В случае попыток большого количества жителей Газы приблизиться к границе будут применяться также дымовые бомбы и стрельба поверх голов. Кроме того, снайперы будут стрелять на поражение по зачинщикам беспорядков, подстрекающим толпу.

В четверг, 22 марта, в штабе региональной дивизии Газы пройдет совещание командования ЦАХАЛа по поводу готовности армии к назначенному ХАМАСом на 30 марта "маршу к границе".

Между тем, председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас усиливает давление на ХАМАС, отказывающийся передать контроль над сектором властям автономии.

В понедельник, 19 марта, Аббас объявил о введении против сектора следующих санкций:
- Прекращение торговли между Газой и Западным берегом
- Прекращение денежных переводов в банки сектора
- Введение новых налогов
- Прекращение гуманитарной помощи



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