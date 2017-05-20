Хасан Роухани избран президентом Ирана на второй срок

В субботу, 20 мая, министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли официально объявил о победе действующего президента Хасана Роухани в первом туре президентских выборов, сообщает Press-TV.

Роухани набрал 23.5 млн голосов, опередив своего основного соперника, аятоллу Ибрахима Раиси, получившего поддержку 15.5 млн избирателей. За Роухани было отдано 57% голосов, за Раиси – 38.5%, кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим и бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба набрали, соответственно, 1.13% и 0.52% голосов.

Всего на выборах проголосовали 40 млн иранцев, что означает беспрецедентно высокую явку избирателей (71%).

Напомним, что, согласно конституции Ирана, президент является вторым высшим официальным лицом после духовного лидера Исламской республики. Он отвечает за соблюдение конституции и руководит исполнительными органами власти во всех сферах госуправления, кроме тех, что отнесены к непосредственному ведению верховного аятоллы.

Президент избирается на четыре года прямым голосованием – не больше, чем на два срока подряд.





