20 мая 2017 г.
последняя новость: 16:24
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:54 "Аль-Хайят": в Эр-Рияде Трамп представит новую ближневосточную инициативу
14:58 В Ливане задержан "израильский шпион", гражданин Ирака
12:45 Хасан Роухани избран президентом Ирана на второй срок
10:53 Дебют на международной арене: Трамп прибыл в Эр-Рияд
09:49 Йеменские боевики утверждают, что ими сбит саудовский самолет F-15
06:43 Reuters: на президентских выборах в Иране победил Хасан Роухани
22:54 Йеменские боевики заявили, что выпустили ракету в сторону Эр-Рияда
22:34 Голосование на выборах президента Ирана продлено до полуночи
19:34 Четверо арабов из сектора Газы попытались проникнуть на территорию Израиля
18:32 Саудовская Аравия добавила главу исполкома "Хизбаллы" в список террористов
Ближний Восток

Хасан Роухани избран президентом Ирана на второй срок

время публикации: 12:45 | последнее обновление: 13:42 блог версия для печати фото
Хасан Роухани избран президентом Ирана на второй срок
Хасан Роухани избран президентом Ирана на второй срок
Хасан Роухани избран президентом Ирана на второй срок

В субботу, 20 мая, министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли официально объявил о победе действующего президента Хасана Роухани в первом туре президентских выборов, сообщает Press-TV.

Роухани набрал 23.5 млн голосов, опередив своего основного соперника, аятоллу Ибрахима Раиси, получившего поддержку 15.5 млн избирателей. За Роухани было отдано 57% голосов, за Раиси – 38.5%, кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим и бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба набрали, соответственно, 1.13% и 0.52% голосов.

Всего на выборах проголосовали 40 млн иранцев, что означает беспрецедентно высокую явку избирателей (71%).

Напомним, что, согласно конституции Ирана, президент является вторым высшим официальным лицом после духовного лидера Исламской республики. Он отвечает за соблюдение конституции и руководит исполнительными органами власти во всех сферах госуправления, кроме тех, что отнесены к непосредственному ведению верховного аятоллы.

Президент избирается на четыре года прямым голосованием – не больше, чем на два срока подряд.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 мая 2017 г.
Reuters: на президентских выборах в Иране победил Хасан Роухани
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 мая 2017 г.
В Иране проходят президентские выборы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 мая 2017 г.
Выборы в Иране: реформисты и консерваторы консолидируют силы







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 20 мая 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017