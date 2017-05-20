Reuters: на президентских выборах в Иране победил Хасан Роухани

Агентство Reuters со ссылкой на собственный источник в иранском руководстве сообщает, что на президентских выборах в Исламской республике Иран убедительную победу одержал действующий президент Хасан Роухани.

Согласно указанному источнику, после подсчета 93% бюллетеней Роухани набирает 58% голосов, в то время, как его основной соперник Ибрахим Раиси получает поддержку 38% избирателей. В общей сложности, проголосовали около 40 миллионов человек (более 71% из тех, кто имел право голоса).

Официальные результаты выборов пока не опубликованы. Но, если информация Reuters верна, то Роухани одержал победу в первом туре.

В день выборов в Иране были открыты около 63 тысяч избирательных участков. За президентский пост боролись четыре кандидата: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Фаворитами гонки считались Хасан Роухани и Ибрахим Раиси.

Одновременно с президентскими в Иране проходили выборы в городские советы и довыборы в парламент.

Для обеспечения безопасности в день выборов были задействованы около 300 тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Как напоминает РИА Новости, согласно конституции Ирана, президент является вторым высшим официальным лицом после духовного лидера Исламской республики. Он отвечает за соблюдение конституции и руководит исполнительными органами власти во всех сферах госуправления, кроме тех, что отнесены к непосредственному ведению верховного аятоллы. Президент избирается на четыре года прямым голосованием – не больше, чем на два срока подряд.