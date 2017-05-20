Дебют на международной арене: Трамп прибыл в Эр-Рияд

В субботу, 20 мая, президент США Дональд Трамп прибыл в столицу Саудовской Аравии, Эр-Рияд. Издание The Washington Post отмечает, что Трамп дебютирует на международной арене, взяв курс на восстановление отношений с королевством, существенно ухудшившихся при Бараке Обаме.

Дональда Трампа сопровождает первая леди, Мелания Трамп, которая вышла из самолета в Эр-Рияде в соответствующем случаю длинном черном платье. Согласно плану поездки, Трамп проведет в Эр-Рияде два дня.

На переговорах речь пойдет о новой партнерской программе по борьбе с глобальным терроризмом, а также о крупной оборонной сделке. Напомним, что в начале мая, после того, как определился маршрут первой международной поездки президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне существенно ускорили переговоры по поставке крупной партии новейших вооружений Саудовской Аравии.

Эр-Рияд щедро украшен американскими флагами и портретами президента США. Изображенями Трампа и короля Саудовской Аравии украшен и отель, где остановится президентская чета.

За продолжительной церемонией встречи президентской четы в аэропорту последует завтрак с королем Салманом бин Абдул Азизом.

"Гвоздем" саудовской программы Трампа станет его речь об исламе, которую он произнесет в воскресенье, 21 мая, перед лидерами пятидесяти мусульманских стран.