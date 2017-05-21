Наряды жены и дочери Трампа в Эр-Рияде: строго, но без платков

В субботу, 20 мая, президент США Дональд Трамп начал свое первое международное турне, "турне толерантности", с визита в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии.

Вскоре после прибытия в Эр-Рияд американскому президенту Дональду Трампу был вручен орден короля Абд аль-Азиза. Почетную награду он принял из рук короля Салмана бин Абд аль-Азиза ас-Сауда. В свое время таким же орденом был награжден президент Барак Обама.

Визит Трампа стал главной темой всех ведущих арабских СМИ.

Военно-техническое сотрудничество

Основное внимание в публикациях уделяется тому, что Трамп подписал соглашение на поставки вооружений Саудовской Аравии на сумму 110 миллиардов долларов, что усилит обороноспособность этой страны, опасающейся доминирования Ирана в регионе и ведущей войну в Йемене. Саудовские власти планируют приобрести систему противоракетной обороны THAAD, боевые корабли прибрежной зоны (Littoral Combat Ship), спутниковые системы управления и контроля, боевые самолеты F-15, унифицированные гусеничные платформы "Брэдли", самоходные артиллерийские установки M109.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что один из гигантов американского военно-промышленного комплекса Raytheon и Военно-промышленная корпорация Саудовской Аравии договорились о стратегическом партнерстве в сфере развития систем ПВО королевства и "умного" оружия. Соответствующий меморандум был подписан в присутствии короля Салмана бин Абд аль-Азиза ас-Сауда и президента США Дональда Трампа. В рамках сделки Raytheon учреждает в королевстве полностью принадлежащий ей юридический субъект Raytheon Arabia, передает ТАСС. Данная структура сосредоточит свою деятельность на реализации локализованных программ по укреплению потенциала Саудовской Аравии в обороне, безопасности и аэрокосмической сфере. Базироваться она будет в Эр-Рияде.

Подписано соглашение о сборке в Саудовской Аравии 150 американских многоцелевых вертолетов Blackhawk. Сумма контракта оценивается в 6 миллиардов долларов. При реализации сделки, предполагающей строительство завода, будет создано около 450 рабочих мест.

Женщины Трампа и другие сопровождающие лица

Арабские СМИ также обращают внимание на женщин, сопровождающих Трампа в этой поездке – его супругу Меланью Трамп и дочь Иванку Трамп. Им уделяется едва ли не большее внимание, чем госсекретарю Рексу Тиллерсону и советнику президента Джареду Кушнеру (мужу Иванки Трамп).

"Аль-Арабия" подчеркивает, что черный строгий брючный костюм с золотым поясом, в котором Меланья Трамп появилась на официальных мероприятиях в субботу, напоминает традиционную мусульманскую женскую одежду закрытого фасона – абаю. Однако первая леди США не стала надевать головной платок на встречу с королем Саудовской Аравии и другими представителями королевской семьи.

Иванка Трамп прибыла на первые церемонии в Эр-Рияде в темном строгом длинном платье, украшенном изображениями цветов. Она также не стала надевать платок, чтобы в полной мере соблюсти принятый в Саудовской Аравии "дресс-код для женщин".

Впрочем, иностранки-немусульманки не обязаны носить платки в королевстве, в том числе на официальных приемах. Ранее не надевали платки во время королевских церемоний в Эр-Рияде канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.





