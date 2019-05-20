СМИ: Хуситы применяют иранские БПЛА-камикадзе дальностью до 1500 км. Комментарий

На минувшей неделе агентство Associated Press опубликовало материал об ударных беспилотных самолетах, применяемых йеменскими боевиками-хуситами на Аравийском полуострове для нанесения ударов по стратегическим объектам противника.

Эта публикация цитируется многими арабскими СМИ, отмечающими, что за последние 10 дней были атакованы насосные станции нефтепроводов в Саудовской Аравии и четыре торговых судна вблизи порта Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

Судя по имеющимся данным, хуситы применяют ударные БПЛА, полученные от Ирана. В публикации AP приводится оценка американских экспертов, согласно которой такие беспилотники могут действовать на удалении до 1500 км, в случае их запуска из Йемена они способны достичь строящейся атомной электростанции на западе ОАЭ и международного аэропорта в Дубае.

AP приводит доказательства того факта, что атака на насосные станции нефтепроводов в Саудовской Аравии была осуществлена с помощью БПЛА. Хуситы заявляют, что применили беспилотники для осуществления этой операции. Отметим, что хуситы применяют БПЛА в ходе боевых действий с марта 2015 года – как разведывательные, так и ударные.

Associated Press публикует фотографию одного из беспилотных боеприпасов, применяемых хуситами: это БПЛА с размахом крыльев 4,5 метра и V-образным хвостовым оперением, оснащенный установленным в задней части двигателем с дополнительными топливными баками. Данный беспилотник способен нести боевую нагрузку до 18 кг. Специалисты считают, что такой БПЛА программируют на нанесение удара в конкретной точке (по определенной широте и долготе), а его дальность может достигать 1500 километров.

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями к ведущему российскому специалисту в области беспилотной авиатехники Денису Федутинову. "Наблюдается некоторая эволюция (если такое слово уместно в данном контексте) в боевом применении беспилотных систем. Целями БПЛА-камикадзе уже становились не только объекты и представители силовых структур, но и массовые мероприятия и отдельные политические фигуры, одним из примеров чего может быть, парад в Венесуэле. Все чаще атакам подвергаются аэропорты, что пока, к счастью, не привело к трагическим последствиям. Теперь мы видим, что под удар беспилотников попали объекты инфраструктуры с расчетом на нанесение экономического ущерба противнику. Можно предположить, что в дальнейшем угрозы со стороны беспилотных аппаратов могут ожидать и другие объекты энергетики, связи, транспорта и т.д., и подобные риски, конечно, должны учитываться при их проектировании и эксплуатации", – сказал Федутинов.

Отвечая на вопрос нашей редакции о том, насколько верна оценка максимальной дальности БПЛА хуситов (1500 км), Д.Федутинов сказал: "Можно предположить, что подобный БПЛА при взлетной массе в несколько десятков килограмм, неся на борту порядка 10 кг целевой нагрузки, сможет выполнять полеты продолжительностью более 10 часов, что при крейсерской скорости, характерной для таких беспилотников, будет давать похожие на заявленные параметры по максимальной дальности при полете в один конец".

Против Израиля Иран, как правило, задействует свои "прокси-силы" – ливанскую "Хизбаллу", а также "Исламский джихад" и ХАМАС в Газе. Но расстояние от западной границы Ирана до любой цели в Израиле составляет не более 1500 км.





