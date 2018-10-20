Саудовская Аравия признала, что оппозиционер Хашогги был убит в Стамбуле

В ночь на субботу, 20 октября, власти Саудовской Аравии официально признали, что оппозиционный журналист Джамаль Хашогги (Хашукджи) погиб в результате инцидента в консульстве королевства в Стамбуле.

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что между Хашогги и людьми, с которыми он встретился в дипмиссии, произошла "ссора", во время которой он был убит. Генпрокурор говорил о "драке" и "рукоприкладстве", но не подтвердил информацию о том, что журналиста пытали, а после убийства его тело расчленили.

Аль-Муаджиб подчеркнул, что речь идет о предварительных выводах следствия. Он также сообщил, что по "делу Хашогги" задержаны 18 подданных Саудовской Аравии, которые предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что по распоряжению короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза ас-Сауда были сняты со своих должностей заместитель главы службы внешней разведки королевства, ряд других высокопоставленных офицеров разведки, а также советника короля Сауда аль-Кахтани, считающийся одним из наиболее резких критиков оппозиции.

Власти США приняли эту версию Саудовской Аравии. В заявлении Белого дома сказано, что Вашингтон опечален смертью Хашогги и готов оказать содействие расследованию.

Отметим, что еще 15 октября американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники передал, что власти Саудовской Аравии готовятся к официальному заявлению, в котором признают, что журналист Джамаль Хашогги был "случайно" убит на территории посольства в Турции. Тогда же предполагалось, что Эр-Рияд не возьмет на себя ответственность за убийство оппозиционера, пообещав, что виновные в смерти журналиста понесут наказание.

Проправительственная турецкая газета "Сабах" утверждала, что Хашогги записал свои пытки и убийство с помощью "умных" часов, которые были синхронизированы с мобильным телефоном и "облаком". Об этом изданию сообщил близкий к следствию источник.

Неделю назад правительство Турции сообщало американским властям, что располагает видео- и аудиозаписями, подтверждающими, что известный саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, об этом писала газета The Washington Post. Согласно указанному источнику, 2 октября Хашогги был приглашен в консульство СА для получения документов, необходимых для организации его свадьбы. На записях слышны разговоры на арабском, а также звуки, подтверждающие, что Хашогги допрашивали, пытали, а затем убили. По версии властей Турции, тело убитого затем было расчленено и вывезено за пределы консульства. The Washington Post отмечало, что турки не спешат предъявить доказательства причастности спецслужб СА к убийству Хашогги, так как не хотят раскрывать информацию о методах слежки за иностранными дипмиссиями.

Именно издание The Washington Post первым сообщило об исчезновении журналиста Джамаля Хашогги, который сотрудничал с этим изданием.

Невеста Джамаля Хашогги рассказала турецкому агентству Аnadolu, что ее жениха пригласили в консульство для оформления документов, при этом ее охрана не пропустила. Примерно через пять часов к ней вышел сотрудник консульства и заявил, что Хашогги ушел и ждать его не нужно. Женщина говорит, что Хашогги предполагал, что его могут задержать, и просил в таком случае известить о происшедшем власти Турции и Турецко-арабскую ассоциацию журналистов.

Джамаль Хашогги, генеральный директор канала Al Arab News, сотрудничал со многими арабскими и западными СМИ.

Джамаль, некоторое время работавший на саудовскую королевскую семью, приходился кузеном Аднану Хашогги – торговцу оружием, одному из богатейших людей в мире, умершему в 2017 году.

После исчезновения Джамаля Хашогги многие страны и крупные компании выступили с резкой критикой Эр-Рияда. В частности, как сообщал телеканал BBC, США и Великобритания рассматривают возможность отказаться от участия в Международной конференции инвесторов ("Давос в пустыне"), которая откроется в ближайшие дни в Эр-Рияде. В числе компаний, которые уже заявили о бойкоте конференции в Саудовской Аравии, называют Google.





