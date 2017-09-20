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Ближний Восток

СМИ: ас-Сиси и Нетаниягу проведут встречу с Аббасом и Абдаллой

время публикации: 09:16 | последнее обновление: 10:03 блог версия для печати фото
Абд аль-Фаттах ас-Сиси на сессии ГА ООН. 19 сентября 2017 года
Биньямин Нетаниягу на сессии ГА ООН. 19 сентября 2017 года
Абдалла Второй и Махмуд Аббас

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пришли к соглашению о проведении встречи в верхах, в которой, помимо ас-Сиси и Нетаниягу, примут участие король Иордании Абдалла Второй и председатель ПНА Махмуд Аббас, сообщает издание "Аль-Ахбар".

Согласно опубликованной информации, эта договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра Израиля и президента Египта, которая состоялась 18 сентября в кулуарах Генассамблеи.

Предполагается, что саммит пройдет зимой 2017-2018 года. Издание называет два возможных места его проведения: Шарм-аш-Шейх на Синайском полуострове в Египте и столица США Вашингтон.

19 сентября, выступая в ООН, президент Египта ас-Сиси обратился к палестинским арабам и к израильтянам. "Я призываю палестинцев объединиться вокруг одной общей цели. Я призываю их быть готовыми к добрососедским отношениям с израильтянами. Это принесет мир, безопасность и стабильность региону". После этого египетский президент обратился к израильтянам. "Я призываю вас оказать поддержку своему политическому руководству в том, что касается продвижения на пути к миру. У нас с вами есть более чем сорокалетний опыт мира и мы можем реализовать этот опыт еще раз".

Напомним, что встреча Нетаниягу и ас-Сиси стала первой публичной беседой двух лидеров с момента вступления президента Египта в должность в июне 2014 года.

Египет сыграл ключевую роль в преодолении раскола на палестинской улице. Под давлением ас-Сиси была достигнута договоренность, в соответствии с которой ХАМАС распускает администрацию Газы в обмен на отмену экономических санкций ПНА и проведение выборов.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 19 сентября 2017 г.
В Нью-Йорке Нетаниягу провел переговоры с президентом Египта
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 сентября 2017 г.
Состоялся телефонный разговор Аббаса и Ханийи
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 сентября 2017 г.
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