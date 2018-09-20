Опубликованы видео и спутниковые снимки объекта, уничтоженного под Латакией

Израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки склада вооружений на восточной окраине сирийской Латакии до и после израильского ракетного удара. В СМИ были переданы спутниковые фотографии того объекта, сделанные 18 сентября 2018 года и 9 апреля 2017 года.

Кроме того, ImageSat показал, как выглядело 18 сентября место на территории дамасского аэропорта, по которому был нанесен удар 15 сентября, в результате чего, по данным зарубежных СМИ, был уничтожен иранский самолет Boeing, доставивший в Сирию оружие для "Хизбаллы" и других проиранских милиций.

На этом фоне сирийские СМИ опубликовали видео, на котором показаны руины "завода по производству бытовой химии и алюминия" на восточной окраине Латакии, уничтоженного израильской авиацией. Дамаск продолжает настаивать на том, что израильские ВВС атаковали гражданский объект, а не склад вооружений.