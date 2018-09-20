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Ближний Восток

Опубликованы видео и спутниковые снимки объекта, уничтоженного под Латакией

время публикации: 06:07 | последнее обновление: 06:17 блог версия для печати фото
Склад на восточной окраине Латакии до и после удара 18 сентября 2018 года
Объект на территории дамасского аэропорта после ракетного удара
"Алюминиевый завод" на восточной окраине Латакии после ракетного удара

Израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки склада вооружений на восточной окраине сирийской Латакии до и после израильского ракетного удара. В СМИ были переданы спутниковые фотографии того объекта, сделанные 18 сентября 2018 года и 9 апреля 2017 года.

Кроме того, ImageSat показал, как выглядело 18 сентября место на территории дамасского аэропорта, по которому был нанесен удар 15 сентября, в результате чего, по данным зарубежных СМИ, был уничтожен иранский самолет Boeing, доставивший в Сирию оружие для "Хизбаллы" и других проиранских милиций.

На этом фоне сирийские СМИ опубликовали видео, на котором показаны руины "завода по производству бытовой химии и алюминия" на восточной окраине Латакии, уничтоженного израильской авиацией. Дамаск продолжает настаивать на том, что израильские ВВС атаковали гражданский объект, а не склад вооружений.

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