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Ближний Восток

Представитель "Исламского джихада" обвинил "Мосад" в убийстве инженера из Газы

время публикации: 09:30 | последнее обновление: 10:05 блог версия для печати фото
Полиция Куала-Лумпура
Боевики "Исламского джихада" в Газе

Халед аль-Батш, высокопоставленный представитель террористической организации "Исламский джихад", обвинил израильскую службу внешней разведки "Мосад" в убийстве Фади Мухаммада аль-Батша, застреленного в Куала-Лумпуре.

Халед аль-Батш призвал малазийские власти "расследовать инцидент, прежде чем те, кто несет ответственность за это убийство, покинут страну".

СМИ, связанные с ХАМАСом, сообщают, что аль-Батш был одним из членов этой организации, однако ХАМАС пока не опубликовал никакого официального сообщения по этому поводу.

Палестинское агентство "Маан" отмечает, что семья аль-Батш также обвиняет "Мосад" в этом убийстве.

В субботу, 21 апреля, в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, был убит Фади Мухаммад аль-Батш – ученый палестинского происхождения. Информацию о его гибели, впервые появившуюся в твиттере "Палестинского информационного центра", принадлежащего ХАМАСу, подтверждает малазийское издание Utusan Online.

Издание отмечает, что аль-Батш был застрелен двумя мотоциклистами, когда шел в мечеть для утренней молитвы.

Начальник полиции Куала-Лумпура Датук Сери Мазлан Лазим заявил, что в настоящее время ведется расследование убийства. По его словам, в аль-Батша были выпущены не менее десяти пуль.

Судя по опубликованным фотографиям и видеозаписям с места происшествия, аль-Батш был убит выстрелом в голову с близкого расстояния. В комментариях палестинских СМИ высказывается предположение, что он был застрелен агентами израильских спецслужб. С 2014 года аль-Батш активно сотрудничал с пропалестинской организацией Aqsa Syarif, "привлекающей финансовые и научные ресурсы малазийского общества для восстановления прав палестинцев".

В блоге этой организации в сети Facebook аль-Батш назван имамом. Сообщается, что в начале мая он должен был отправиться в Селангор, один из западных штатов Малайзии, для "осуществления духовной миссии в период Рамадана".

Фади аль-Батш, живший в Джебалии, работал в Управлении электроснабжения Газы, прежде чем отправиться в Малайзию.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 21 апреля 2018 г.
Ученый из Газы, убитый в Малайзии, был имамом и сотрудничал с пропалестинской организацией
// NEWSru.co.il // В мире // 21 апреля 2018 г.
В Малайзии убит ученый из Газы Фади аль-Батш







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