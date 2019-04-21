"Сделка века": США рассчитывают на согласие Израиля и предостерегают ПА

В минувшие выходные продолжилось обсуждение проекта мирного урегулирования между Израилем и ПА, который собирается представить на обсуждение администрация Дональда Трампа.

Специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт дал интервью арабской редакции телеканала SKY NEWS. В этом интервью он предостерег Израиль и палестинских арабов от отказа изучать предложение Трампа. "Обе стороны должны сначала вникнуть в суть предложения и понять его смысл, а после этого высказывать свои опасения или отвергать предложенное им", - заявил Гринблатт. Он добавил, что автоматический отказ от предложенный сделки будет серьезным упущением для обеих сторон, но в первую очередь - для палестинцев. "Эта программа может заметно улучшить их положение, но они угрожают даже не изучить ее, а отвергнуть на корню, это будет ошибкой", - заявил Гринблатт. Он добавил, что нет смысла использовать формулу "два государства для двух народов", так как каждая сторона понимает эту формулу по своему. Представитель Трампа добавил, что администрация намерена выполнить свое обещание и опубликовать программу после окончания месяца Рамадан и завершения процесса формирования коалиции в Израиле. "В этом проекте будут аспекты, которые понравятся и не понравятся каждой стороне", - добавил Гринблатт.

В свою очередь, французский дипломат Жерар Аро, в прошлом посол в Израиле, а ныне завершающий каденцию на посту посла в США, дал интервью изданию The Atlantic. В этом интервью французский дипломат заявил, что проект "сделки века" будет очень близок к тому, чего хочет Израиль.

"Трамп более популярен в Израиле, чем Нетаниягу, поэтому у израильского премьер-министра не будет возможности отклонить предложенную сделку", - считает французский дипломат.

Аро, назвавший себя приближенным к Джареду Кушнеру, влиятельному зятю президента Трампа, являющемуся одним из авторов "сделки века", пояснил в интервью, что американцы рассчитывают на сговорчивость Израиля. "Они дали израильтянам очень много и теперь ожидают, что те согласятся на предложение США", - сказал Аро. По его словам, главная опасность состоит в отказе ПА сотрудничать с США и обсуждать предложение администрации. "Я оцениваю вероятность того, что сделка провалится, в 99%, но есть один процент, который нельзя сбрасывать со счетов. Важен экономический элемент, и нельзя забывать, что многие арабские страны готовы поддержать проект. Кушнер планирует завалить палестинцев деньгами", - рассказал Аро.

Он добавил, что "сделка века" будет представлена в виде плана, содержащего 50 страниц. "Почти никто не знает, что есть в этом плане. Увидим", - сказал он.

Отметим, что Аро был одним из европейских дипломатов, призввавших Евросоюз отклонить "сделку века", если она не будет содержать признания права палестинских арабов на национальный суверенитет.

В Израиле не комментируют заявления по поводу публикации "сделки века". Предполагается, что решение отложить ее публикацию до завершения коалиционных переговоров связано с желанием Трампа не осложнять политическую ситуацию, в которой находится Биньямин Нетаниягу. Ожидается, что "Ихуд мифлагот а-ямин" попытается наложить вето даже на обсуждение предложения Трампа.