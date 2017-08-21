Аббас объявил о готовности на 100% сократить финансирование Газы, получавшей $1,5 млрд в год

В воскресенье, 20 августа, в Рамалле состоялась встреча председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса и лидера израильской левой оппозиционной партии МЕРЕЦ Заавы Гальон.

Как пишет Това Лазарофф в газете The Jerusalem Post, во время этой встречи Аббас объявил о намерении "сократить на 100%" финансовую поддержку Газы, если не будет улажен конфликт между ХАМАСом и ФАТХом.

По словам Аббаса, до недавнего времени ПНА переводила 1,5 миллиарда долларов в год ХАМАСу в Газе, но в настоящее время эта сумма уже сокращена на 25%. В частности, санкции привели к сокращению подачи электроэнергии в Газе.

Махмуд Аббас подчеркнул, что нежелание руководства ХАМАСа идти на уступки может "вбить клин между Газой и Западным берегом", пишет The Jerusalem Post.

Заава Гальон, в свою очередь, призвала Аббаса воздержаться от поспешных действий, которые могут ухудшить положение жителей сектора Газы, и найти пути примирения с ХАМАСом, сказано в публикации.

В репортажах израильских СМИ по поводу этой встречи также говорится о том, что Аббас крайне пессимистично отозвался о перспективах мирного урегулирования при поддержке нынешней администрации США. По его мнению, при том хаосе, который сейчас царит в Белом доме, администрации Дональда Трампа не до реальных шагов по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Отметим, что это была не первая встреча Гальон и Аббаса. Ранее они встречались в Мукате в августе 2015 и в августе 2012 года.

В последнее время Махмуд Аббас выступает с крайне резкими заявлениями в адрес руководства ХАМАСа в Газе. Связано это с тем, что ХАМАС ведет переговоры с его политическим противником Мухаммадом Дахланом и другими представителями оппозиционного крыла ФАТХа. При этом лидеры ХАМАСа заявляют о готовности к "национальному примирению", подчеркивая нелигитимность Аббаса как "президента Палестины".





