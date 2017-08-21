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Ближний Восток

Глава МВД Ливана рассказал о попытке взорвать самолет с помощью Барби

время публикации: 15:48 | последнее обновление: 15:48 блог версия для печати фото
Глава МВД Ливана рассказал о попытке взорвать самолет с помощью Барби

Министр внутренних дел Ливана Нухад Мачнук заявил, что ливанская полиция сыграла ключевую роль в предотвращении теракта на борту самолета национального авиаперевозчика Объединенных Арабских Эмиратов - компании Emirates.

Он сообщил, что теракт был спланирован четырьмя братьями ливанского происхождения, обладающими также австралийским гражданством. Один из них был арестован в Ливане. Второй является активистом террористической группировки "Исламское государство".

Согласно плану, джихадисты должны были пронести импровизированное взрывное устройство, спрятанное в кукле Барби, на борт самолета, вылетавшего из Австралии в Абу Даби. Однако австралийские службы безопасности сорвали план, задержав остальных братьев.

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