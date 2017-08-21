Спецслужбы ХАМАСа арестовали командиров "Комитетов народного сопротивления" в Газе

Вечером в воскресенье, 20 августа, сотрудники службы превентивной безопасности "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло террористической организации ХАМАС) провели операцию в Рафахе, на юге сектора Газы, в ходе которой были задержаны несколько влиятельных представителей группировки "Комитеты народного сопротивления".

Среди задержанных оказались несколько полевых командиров "Бригад Насера Салах ад-Дина" (боевое крыло КНС). ХАМАС подозревает их в связях с группировкой "Вилайят Синай" и другими салафитскими группами, ассоциирующими себя с "Исламским государством".

Судя по всему, аресты были произведены в рамках расследования недавнего взрыва около КПП "Рафах", в результате которого, помимо смертника, погиб офицер погранслужбы ХАМАСа.

"Комитеты народного сопротивления" (Аль-Лиджан аль-мукауама аль-шаабия) были сформированы в декабре 2000 года из бывших сотрудников палестинских сил безопасности и оппозиционеров из партии ФАТХ, не принявших "линию Арафата". После подписания "удны" (соглашения о перемирии) 29 июня 2003 года организация раскололась на две группировки – "Общую группу" (Аль-Кияда аль-амма) и "Бригады Дженина" (Катаеб аль-Дженин) (вторые, в основном, боевики так называемых "Бригад Саллах ад-Дина", выступили против перемирия). После срыва "удны" раскол был преодолен.

Лидер "комитетов" – Мухаммад Камаль аль-Баба. Член партии ФАТХ (возглавляемой Арафатом) с 1986 года. Провел четыре года в израильской тюрьме за террористическую деятельность. В тюрьме вступил в ХАМАС. В 1993 вышел из тюрьмы. В 1994 был принят на работу в превентивную службу безопасности Палестинской автономии. Работал под руководством Мухаммада Дахлана и генерала Насера Юсефа.

Руководители данной организации вербовали боевиков, в основном, среди молодых жителей Джебалии и Шати (сектор Газы). В отличие от ХАМАСа, "Исламского джихада", "Народного фронта освобождения Палестины" или "Бригад мучеников Аль-Аксы", "комитеты" не следуют какой-либо определенной религиозной или политической идеологии. В заявлениях представителей данной организации не раз звучали слова о том, что их цель – реальные боевые действия против Израиля и "евреев-оккупантов". Однако все активисты "комитетов" исповедуют ислам. Цель организации: освобождение "всей Палестины" – то есть полное уничтожение Израиля.

Представители "комитетов" открыто заявляли о своих связях с ХАМАСом и сотрудниками палестинских служб безопасности.

В 2003-м году "комитеты" убили троих сотрудников службы безопасности дипломатического ведомства США.

В сентябре 2005-го года боевики "комитетов" осуществили дерзкую операцию, убив руководителя палестинской военной разведки Мусу Арафата (племянника Ясира Арафата) и его старшего сына, полковника спецслужб.

В июне 2006-го КНС вместе с ХАМАСом участвовали в операции, в ходе которой был похищен Гилад Шалит.

Боевики КНС были активными участниками боевых действий во время израильских операций "Литой свинец", "Облачный столп" и "Нерушимая скала". В последние годы многие командиры КНС были связаны с салафитами и представителями ИГ.