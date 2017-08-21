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Ближний Восток

Египет готов отвергнуть румынское зерно из-за семян мака

время публикации: 14:13 | последнее обновление: 14:13 блог версия для печати

Египет, крупнейший в мире импортер пшеницы, намерен отвергнуть партию в 63.000 тонны закупленного в Румынии зерна. Пшеница уже доставлена в расположенный на берегу Красного моря порт Сафага.

Партия была приобретена Государственной компанией по закупке зерновых. Однако карантинная служба выявила в пшенице примесь семян мака.

Окончательное решение о румынской пшенице будет принято 22 августа. Оно будет зависеть от того, удастся ли просеять зерно так, чтобы очистить его от примеси.

В 2015 году Египет отверг закупленную во Франции пшеницу после того, как в ней была обнаружена спорынья. Этот грибковый паразит, вызывающий галлюцинации, годом позже был найден и в пшенице, приобретенной в России и Украине.

В ответ на египетский запрет Россия отказалась от ввоза египетской сельхозпродукции, как не соответствующей санитарным нормам. Вернуться на российский рынок египтянам удалось только после того, как Египет согласился принять пшеницу с минимальной степенью поражения паразитами.

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