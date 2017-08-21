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Ближний Восток

Бывший президент Ирана призвал положить конец домашним арестам

время публикации: 11:37 | последнее обновление: 11:43 блог версия для печати фото
Бывший президент Исламской республики Иран Мохаммад Хаттами

Бывший президент Исламской республики Иран Мохаммад Хаттами обратился к Верховному лидеру Исламской революции аятолле Али Хаменеи с просьбой освободить из-под домашнего ареста лидеров оппозиции.

Бывший премьер-министр Ирана Мир-Хосейн Мусави и бывший председатель парламента Мехди Каруби находятся под домашним арестом уже несколько лет.

Мусави был главным соперником Махмуда Ахмадинеджада на президентских выборах 2009 года. Его поражение привело к массовым демонстрациям – прогнозы предсказывали его победу, и сторонники оппозиции сочли, что результат был сфальсифицирован.

Выступая перед бывшими военнослужащими, попавшими в плен во время ирано-иракской войны, Хаттами сообщил, что хочет от их имени обратиться к Высшему лидеру и призвать его освободить политиков. Тем самым он стал первым представителем политической элиты, выступившим с подобным призывом.

Ранее готовность поднять вопрос об освобождении Мусави и Каруби высказывал президент Ирана Хасан Роухани. Это было сделано в ходе предвыборной кампании. Однако никаких конкретных действий за ним не последовало.

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