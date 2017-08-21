СМИ: Иордания не готова на возвращение израильских дипломатов без официальных извинений

Как пишет выходящая в Иордании газета "Аль-Рад" со ссылкой на официальный источник, сотрудники израильского посольства не смогут вернуться в Амман, пока Израиль не принесет официальные извинения за убийство двух иорданских граждан.

Согласно публикации, еще одним условием возобновления работы дипломатической миссии является расследование инцидента и израильское обязательство отдать под суд охранника посольства, застрелившего двух иорданцев.

Король Иордании Абдалла Второй позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу и призвал его выполнить международные обязательства и обеспечить принятие необходимых мер для восстановления справедливости.

Напомним, 23 июля в жилом комплексе при посольстве Израиля в Аммане произошел инцидент, ходе которого были застрелены два гражданина Иордании. Согласно опубликованной информации, иорданский рабочий, который привез мебель, ударил отверткой израильского охранника. Сотрудник посольства несколько раз выстрелил в нападавшего и убил его. Одним из выстрелов был случайно убит владелец квартиры.

24 июля, около полуночи, все сотрудники дипмиссии вернулись из Иордании в Израиль. На следующий день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встречался с охранником посольства и поблагодарил его за профессионализм и решительные действия при нападении в Аммане. Этот шаг Нетаниягу критиковала оппозиция, в частности лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид в интервью NEWSru.co.il недавно сказал: "Зачем Нетаниягу это сделал? Чтобы понравиться своим избирателям? Потому что это хорошо выглядит на телеэкранах? Это безответственность самой высшей пробы".

Израильскими властями было начато расследование обстоятельств инцидента в Аммане. Второй канал ИТВ передавал, что в ходе беседы со следователями охранник утверждал, что нападение на него было совершенно на почве национальной ненависти. По его словам, не было никакого конфликта, который бы предшествовал нападению и о котором сообщали иорданские СМИ. Охранник посольства утверждает, что иорданский рабочий понял, что перед ним израильтянин, и поэтому атаковал его.

27 июля, в соответствии с обещанием, которое дал Израиль властям Иордании, следователи допросили охранника посольства. Расследованием занимаются полиция Израиля, ШАБАК, отдел безопасности МИДа. За расследованием лично наблюдают юридический советник правительства Авихай Мандельблит и госпрокурор Шай Ницан.

Выходящая в Лондоне арабская газета "Аль-Раи аль-Юм" писала в начале августа, что власти Израиля заявили протест руководству Иордании в связи с публикацией в иорданских СМИ личных данных охранника израильского посольства в Аммане, застрелившего двух иорданских подданных 24 июля этого года. Речь шла об иорданской газете "Аль-Рад", которая опубликовала копию израильского удостоверения личности охранника. Согласно указанному источнику, это был 28-летний Зив Мойяль. Официальный Иерусалим полагает, что личные данные этого человека были переданы в СМИ иорданскими властями, публикация этих данных создала угрозу безопасности охранника посольства и его близких.

В Аммане отвергли обвинения Иерусалима, отметив, что фотография Зива и его подруги публиковалась некоторыми израильскими СМИ еще до того, как копия удостоверения охранника появилась в иорданской прессе.

Газета "Едиот Ахронот" 4 августа сообщала, что власти Иордании настаивают на замене всего персонала посольства Израиля в Аммане после инцидента, во время которого охранник убил двух иорданских подданных. Издание, публикующее эту информацию, ссылалось на высокопоставленный дипломатический источник в Хашимитском королевстве. В статье подтверждалось, что представители Израиля не будут допущены к участию в расследовании, которое проводит иорданская полиция.





