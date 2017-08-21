Ливанская армия освободила две трети территории, контролируемой ИГ

Три ливанских военнослужащих погибли в ходе операции по освобождению городка Рас Баальбек и его окрестностей от боевиков террористической группировки "Исламское государство". Еще один солдат получил ранение.

Как сообщает армейская пресс-служба, автомобиль, направлявшийся в зону боев, подорвался на мине недалеко от Арсаля. Выживший военнослужащий доставлен в местную больницу.

Согласно этому заявлению, за сутки боев ИГ, контролировавший 120 квадратных километров ливанской территории, утратило контроль над двумя третями своих владений. Ликвидированы 12 блок-постов джихадистов, захвачены запасы оружия.

Президент Ливана Мишель Аун посетил штаб вооруженных сил и обратился с воззванием к участникам операции. Он заявил, что победа над "Исламским государством" близка.

Тем временем, сирийская армия и ливанская террористическая группировка "Хизбалла" начали операцию по освобождению от ИГ горного района Каламун, расположенного в Сирии на границе с Ливаном.