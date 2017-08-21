СМИ: израильтяне смогут получить гражданство Катара

Как сообщает сайт Oriental Express со ссылкой на арабские СМИ, Катар предлагает получить гражданство израильским студентам и другим иностранцам, проходящим обучение в высших учебных заведениях эмирата.

Иностранцы, и в частности, израильтяне, получают стипендию в размере 35.000 долларов от Катарского фонда образования. По сведениям сайта "Аль-Халидж", всего в вузах Катара проходят обучение 220 израильских студентов.

Согласно публикации, в последние два года израильтяне регулярно посещают катарские университеты. При этом в их числе немало потенциальных абитуриентов, рассматривающих возможность учиться в Катаре. Из текста "Аль-Халиджа" неясно, есть ли у них второе гражданство.

Добавим, что заметка опубликована на фоне конфликта между Катаром и Саудовской Аравией, Египтом, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Нельзя исключать, что сообщение о сотрудничестве с сионистами призвано скомпрометировать Катар.