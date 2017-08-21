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Ближний Восток

Минобороны России: в Дир аз-Зуре уничтожены более 200 боевиков ИГ и военная техника

время публикации: 09:26 | последнее обновление: 09:26 блог версия для печати фото
Минобороны России: в Дир аз-Зуре уничтожены более 200 боевиков ИГ и военная техника

Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видеозапись авиаудара по колонне боевиков "Исламского государства" в районе Дир аз-Зур, на востоке Сирии.

РИА Новости цитирует сообщение российского министерства обороны, в котором сказано, что боевая авиация ликвидировала более 20 автомобилей с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехнику, включая танки.

ТАСС со ссылкой на минобороны РФ передает, что в результате этого авиаудара были ликвидированы более 200 боевиков ИГ.

Другими источниками эта информация не подтверждается.

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