Минобороны России: в Дир аз-Зуре уничтожены более 200 боевиков ИГ и военная техника

Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видеозапись авиаудара по колонне боевиков "Исламского государства" в районе Дир аз-Зур, на востоке Сирии.

РИА Новости цитирует сообщение российского министерства обороны, в котором сказано, что боевая авиация ликвидировала более 20 автомобилей с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехнику, включая танки.

ТАСС со ссылкой на минобороны РФ передает, что в результате этого авиаудара были ликвидированы более 200 боевиков ИГ.

Другими источниками эта информация не подтверждается.