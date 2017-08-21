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Ближний Восток

Саудовская Аравия обязалась не нарушать израильско-египетский мирный договор

время публикации: 07:46 | последнее обновление: 07:49 блог версия для печати фото
Саудовская Аравия обязалась не нарушать израильско-египетский мирный договор

В рамках договора о возврате Саудовской Аравии расположенных в Тиранском заливе Красного моря островов Тиран и Санафир Египет получил от Эр-Рияда гарантии соблюдения условий израильско-египетского мирного договора.

Соответствующее письмо крон-принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана от 8 апреля 2016 года было опубликовано в конце минувшей недели официальным вестником правительства Египта.

В письме подчеркивалось, что Саудовская Аравия обязуется соблюдать международное законодательство, а в особенности – Международную морскую конвенцию ООН от 1982 года.

Согласно письму, Тиранский пролив останется свободным для судоходства, а Саудовская Аравия обещает не размещать на островах Тиран и Санафир вооруженных подразделений.

Отдельно в письме прописано, что Саудовская Аравия будет сотрудничать с международным контингентом по надзору над соблюдением мирного договора между Израилем и Египтом.

Также в официальном вестнике правительства были опубликованы декрет президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси от 24 июня 2016 года о ратификации соглашения о демаркации морской границы между Египтом и Саудовской Аравией, письма министра иностранных дел Египта Самеха Шукри премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу от 8 мая и 18 декабря 2016 года о деталях египетско-саудовского соглашения, и письмо Нетаниягу к Шукри от 19 декабря, в котором израильский премьер уведомляет Египет, что передача островов Тиран и Санафир не будет рассматриваться как нарушение мирного договора между Израилем и Египтом.

Острова Тиран и Санафир были кратковременно заняты израильской армией в ходе войны 1956 года, а затем повторно оккупированы в ходе Шестидневной войны 1967 года (перекрытие Тиранского пролива стало для Израиля casus belli). После этого они удерживались израильтянами вплоть до 1982 года, а затем были возвращены Египту по Кэмп-Дэвидскому мирному договору.

В настоящее время острова необитаемы, на острове Тиран находится небольшой пост миссии военных наблюдателей ООН. Часть территории островов заминирована со времен израильской оккупации.



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