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Ближний Восток

Службы безопасности Ливана предотвратили теракт-самоубийство на борту самолета

время публикации: 17:51 | последнее обновление: 17:51 блог версия для печати фото
Службы безопасности Ливана предотвратили теракт-самоубийство на борту самолета

В августе этого года службы безопасности Ливана раскрыли преступный заговор и предотвратили теракт-самоубийство на борту самолета, направлявшегося из Абу-Даби (ОАЭ) в Австралию.

Об этом пишет в понедельник, 21 августа, новостное агентство Reuters со ссылкой на заявление, сделанное главой МВД Ливана в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Арабия аль-Хадат".

Министр сообщил, что террорист-смертник – ливанец, и он намеревался взорвать этот самолет. Никаких других подробностей несостоявшегося теракта пресса к настоящему моменту не приводит.

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