Взрывы на ракетном складе проиранских формирований в Ираке. Подробности

Во вторник, 20 августа, прогремели сильные взрывы около базы иракских военно-воздушных сил "Аль-Бахр", расположенной в провинции Саладин примерно в 70 км к северу от Багдада.

Арабская редакция британского телеканала Sky News первоначально сообщала, что база подверглась артиллерийскому обстрелу. Ливанский телеканал "Аль-Майядин", ассоциированный с "Хизбаллой", утверждал, что речь идет о последствиях пожара, вызванного сильной жарой. Телеканал "Аль-Арабия" заявил, что по базе был нанесен авиаудар (позже эту версии поддержал и телеканал Sky News). Агентство Reuters также сообщало о воздушной атаке.

Некоторые иракские чиновники высказывают предположения, что база была атакована израильскими ВВС, использовавшими истребители F-35 или беспилотные самолеты. Об атаке БПЛА заявляли иракские военные, хотя министр обороны Ирака после посещения места происшествия подчеркнул, что причина взрывов пока не установлена.

По уточненной информации, взрывы прогремели на ракетном складе шиитской проиранской группировки "Катаиб Имам Али" ("Батальоны Имама Али"), входящей в военизированное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби". Этот склад располагался в непосредственной близости от базы "Аль-Бахр". По данным телеканала Sky News, взорвались около 50 ракет, доставленных из Ирана. Судя по публикациям иракских СМИ, есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Хотя СМИ, ассоциированные с "Хизбаллой", заявляют, что пострадавших нет.

Курдский сайт kurdistan24 отмечает, что в нескольких километрах от базы "Аль-Бахр", в районе Балада расположена тренировочная база американской армии и коалиционных сил. Приводятся рассказы свидетелей о том, что некоторые взорвавшиеся ракеты летели в сторону американской базы. Сведений о пострадавших среди американских военных не поступало.

Представитель министерства обороны Ирака Тахсин Хафаджи заявил, что рядом с местом происшествия расположен склад вооружений и боеприпасов регулярной иракской армии, ему ущерб причинен не был.

Вечером 20 августа премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди объявил, что принято решение о переносе всех оружейных складов за пределы городов и ужесточении мер безопасности в воздушном пространстве страны.

Ряд чиновников в Ираке выражают уверенность по поводу того, что, если за атакой стоят израильские ВВС, то власти Израиля должны были детально согласовать эту операцию с американским командованием, так как цель находилась неподалеку от тренировочной базы армии США. В настоящее время воздушное пространство Ирака контролируется преимущественно американскими военными.

Выходящая в Лондоне панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет в среду, 21 августа, со ссылкой на западные дипломатические источники, что за последние недели израильская армия трижды атаковала иранские склады ракеты вооружений на территории Ирака, действуя в рамках соглашения с Россией и США. Речь идет о соглашении по обеспечению безопасности Израиля в Ираке и Сирии, утверждается в публикации. В статье упомянуты удары, нанесенные по целям в Ираке 20 августа, 12 августа и 19 июля.

"Аш-Шарк аль-Аусат" отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу недавно намекнул то, что его страна стоит за ударами по целям в Ираке, заявив: "Иран нигде не имеет иммунитета. Мы будем действовать против них везде, где это необходимо".

Официальный Иерусалим не комментирует слухи о возможной причастности Армии обороны Израиля к этому инциденту. Пресс-служба ЦАХАЛа не выступает с комментариями по поводу публикаций в зарубежных СМИ.

Напомним, что вечером в понедельник, 12 августа, прогремела серия взрывов на военной базе "Сил народной мобилизации" в пригороде Багдада. Сообщалось об одном погибшем и примерно 30 раненых. Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, 14 августа опубликовала снимки, на которых были показаны последствия взрывов на военной базе "Ас-Сакр" к югу от Багдада. По мнению ImageSat, взрывы были следствием воздушного удара. Бывший вице-премьер Ирака Баха аль-Араджи заявлял, что ко взрывам на военной базе "Ас-Сакр" около Багдада причастен Израиль. Он также подтвердил, что на складах этой базы хранилось иранское ракетное оружие.

19 июля 2019 года был нанесен удар по базе проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" на востоке иракской провинции Салах ад-Дин. Сайт Kurdistan24 писал, что воздушный удар был нанесен по лагерю "туркменских бригад" на территории базы "Аль-Хашд аш-Шааби", расположенной около населенного пункта Амерли, в районе Туз Хурмату, в восточной части провинции Салах ад-Дин (к югу от Киркука, примерно в 80 км от границы с Ираном). Согласно данным телеканала "Аль-Арабия", на этой базе находились баллистические ракеты иранского производства, некоторое время назад доставленные из Ирана на грузовых машинах, предназначенных для транспортировки замороженных продуктов. Сведения о последствиях авиаудара противоречивы. Иракские источники сообщали, что был причинен значительный ущерб, есть жертвы. "Аль-Арабия" передавала, что был убит один человек, еще двое были ранены. Ранее тем же телеканалом сообщалось о гибели нескольких бойцов "Сил Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" и, по крайней мере, двух боевиков "Хизбаллы" (возможно, боевиков иракской группировки "Катайиб Хизбалла", а не ливанской "Хизбаллы"). Первоначально приводился комментарий командования вооруженных сил Ирака, согласно которому удар по базе "Аль-Хашд аш-Шааби" нанес неизвестный беспилотник. Кувейтское издание "Аль-Джарида" со ссылкой на источник в КСИР утверждало, что атака была осуществлена израильским ударным БПЛА. Позже в социальных сетях появились публикации о том, что атака была осуществлена израильскими истребителями F-35. На этой неделе панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на западные дипломатические источники также сообщила, что иранская база в Ираке была атакована самолетами F-35 ВВС ЦАХАЛа. Министерство обороны США заявляло, что американская армия не причастна к этому авиаудару. Власти Израиля сообщения зарубежных СМИ не комментируют.

Израильский сайт Walla писал, что несколько месяцев назад высокопоставленные чиновники в Иерусалиме предупреждали о передаче иранских баллистических ракет на территорию Ирака, речь шла о ракетах, которые могут представлять угрозу для Израиля. В публикации было сказано, что недавно Израиль направил сообщения властям США и ряда стран Европы о том, что Иран стремится создать в Ираке собственные военные базы и наладить там производство высокоточных ракет большой дальности, которые впоследствии могут быть использованы против Израиля и против сил западной коалиции на Ближнем Востоке.

В зарубежных СМИ удар по "иранской базе" в Ираке связывали со словами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который 9 июля на авиабазе Неватим сказал на фоне истребителя пятого поколения F-35 "Адир": "В последнее время Иран угрожает уничтожить Израиль. Но ему стоит помнить, что вот эти самолеты могут достичь любой точки на Ближнем Востоке, включая Иран и, конечно же, Сирию". В ряде публикаций были упомянуты недавние учения, в ходе которых отрабатывались действия на большие расстояния (аналогичные дальности до Тегерана) с участием F-35.

31 июля один из ведущих военных обозревателей Израиля Йоав Лимор писал в газете "Исраэль а-Йом", что в скором будущем следует ожидать новых ударов по иранским военным объектам в Ираке. По оценке израильского обозревателя, президент Сирии Башар Асад, по всей видимости, попросил руководство Ирана эвакуировать свои склады вооружений с сирийских военных баз и аэродромов, которые многократно подвергались ударам с воздуха. Как писали иностранные СМИ, эти атаки осуществлялись израильскими военно-воздушными силами. На этом фоне Тегеран пытается наладить производство ракет для ливанской "Хизбаллы" в Ираке и организовывает поставки таких ракет наземными путями через территорию Сирии. Йоав Лимор приводил оценку израильской военной разведки (АМАН), согласно которой (по состоянию на 2018 год) Иран активизируется в Ираке, чтобы взять под контроль лояльные силы после вывода американских войск из региона и чтобы создать альтернативные базы для шиитских ополченцев, которые компенсировали бы потерю баз в Сирии. Не исключено, что такие базы в Ираке могут быть в будущем использованы для ракетных атак против Израиля. При этом Лимор цитировал публикации в арабских СМИ, в частности в газете "Аш-Шарк аль-Аусат", согласно которым Иран создает в Ираке не постоянные базы для боевиков, а ракетные склады, с которых в дальнейшем будут осуществляться поставки через сирийскую территорию. В этой связи упоминались сообщения о доставке в Сирию модернизированных иранских ракет "Зульфикар".

Ранее неоднократно говорилось о возможной причастности ЦАХАЛа к ударам по целям в Сирии не только на юге, западе и в центре, но и на востоке этой страны, около границы с Ираком. Так, например, в июне 2018 года был нанесен авиаудар по базе на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком, в результате которого были убиты десятки боевиков шиитских милиций и военнослужащих сирийской армии. Дамаск тогда возложил ответственность за эту атаку на США и западную коалицию, но Пентагон заявлял о непричастности к атаке. Тогда же источник в Вашингтоне заявил, что удар был осуществлен израильскими ВВС. В мае 2018 года официальный Дамаск обвинял Израиль в нанесении авиаударов по авиабазе "Хамдан" на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком.





