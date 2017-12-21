Лидер ХАМАСа в Газе: мы передаем власть в секторе на фоне "зловещей декларации Трампа"

Лидер ХАМАСа в Газе, глава правительства сектора Яхья Сануар вечером в среду, 20 декабря, на встрече с представителями организаций гражданской обороны заявил, что "Исламское движение сопротивления" приняло решение об отказе управлять сектором Газы, сообщает палестинское агентство Maan.

"ХАМАС пошел на все мыслимые уступки и готов следовать по этому пути до конца", – сказал Яхья Сануар.

По словам Сануара, это решение принято, чтобы положить конец внутрипалестинскому расколу. Он также выразил мнение, что "декларация Трампа" (о признании США Иерусалима столицей Израиля) дает новую возможность для ускорения процесса примирения между палестинскими фракциями – в условиях новой интифады.

Сануар назвал заявление Трампа "зловещим" и заявил, что только немедленное преодоление внутрипалестинского раскола позволит "завершить эту трагическую главу в истории нашего народа".

Напомним, что по договору о примирении между ХАМАСом и ФАТХом, гарантом которого выступает Египет, административное управление сектором и контроль над пограничными переходами в Газы с 1 декабря должны были передать силам безопасности палестинской администрации, которой руководит лидер ФАТХа Махмуд Аббас. Однако лидер ХАМАСа в Газе Яхья Сануар после экстренного заседания вечером 29 ноября заявил, что передача контроля откладывается на 10 дней. После заявления Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля внутрипалестинские переговоры были приостановлены, хотя и та, и другая сторона делали громкие заявления о единстве в условиях нового витка противостояния с Израилем.

Одной из основных проблем диалога между ХАМАСом и ФАТХом был тот факт, ХАМАС отказывается разоружить свое боевое крыло "Бригады Изаддина аль-Касама". Заместитель главы ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя категорически заявил несколько недель назад: "Оружие сопротивления – красная черта, по которой не может быть дискуссий". Более того, как подчеркнул аль-Хайя, ХАМАС намерен вооружать своих единомышленников не только в Газе, но и "на Западном берегу", до тех пор, пока будет продолжаться израильская оккупация.

Напомним, что в октябре на переговорах в Каире было достигнуто соглашение о том, что до 1 декабря ХАМАС передаст правительству национального единства административное управление сектором. Также до 1 декабря ХАМАС обязался передать ФАТХу контроль над пограничными переходами в секторе Газы (КПП "Эрез" и "Керем Шалом" на границе с Израилем и КПП "Рафах" на границе с Египтом). По договору, пограничные переходы будет контролировать "президентская гвардия" Махмуда Аббаса (в настоящее время передача контроля начата, но не завершена). Кроме того, на границе с Египтом может возобновить свою деятельность миссия Европейского Союза. Соглашением особо оговаривалось, что КПП "Рафах" требует перестройки и расширения.

Договор также предусматривает, что на территории сектора Газы будут нести службу около трех тысяч палестинских полицейских, подчиненных ПНА. Но при этом ничего не было сказано о том, как эти силы будут взаимодействовать с милицией и погранслужбой ХАМАСа, являющимися подразделениями "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАСа. Вопросы о военном контроле над сектором Газы и деятельности "Бригад Изаддина аль-Касама" на этом этапе не обсуждались.

1 декабря делегации ФАТХа и ХАМАСа должны были вновь встретиться в Каире, чтобы обсудить ход реализации достигнутых соглашений и перейти к следующему этапу переговорного процесса. Однако эта встреча была отложена, и новая дата пока не названа.

Переговоры о новом административном устройстве Газы и содержании аппарата будут продолжаться, по меньшей мере, до февраля 2018 года, до тех пор служащие должны получать регулярные выплаты, не меньшие по размеру, чем их нынешние зарплаты, говорилось в первоначальном тексте соглашения.

ХАМАС захватил власть в Газе в июне 2007 года в результате вооруженного переворота. С тех пор неоднократно предпринимались попытки примирения ХАМАСа и ФАТХа, однако пока они не увенчались успехом. Срыв нынешних переговоров может спровоцировать новый кризис в Газе и возможную вооруженную конфронтацию ХАМАСа с Израилем.





