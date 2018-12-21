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Ближний Восток

"Исраэль а-Йом": Израиль и арабские страны договорились с Россией об обуздании иранцев в Сирии

время публикации: 08:09 | последнее обновление: 08:21 блог версия для печати фото
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент России Владимир Путин
Саудовский наследный принц Мухаммад и президент РФ Владимир Путин
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджер Тайип Эрдоган

В пятницу, 21 декабря, газета "Исраэль а-Йом" опубликовала статью под заголовком "Новый Ближний Восток: Израиль и арабские государства договорились с Россией об обуздании иранцев в Сирии".

Авторы публикации Даниэль Сириоти, Йони Херш, Ариэль Каханэ, Эльдад Бек и Эрез Лин пишут, что Вашингтон, Иерусалим, Эр-Рияд и Амман достигли договоренностей с президентом России Владимиром Путиным, которые позволили США вывести свои войска из Сирии. При этом израильские журналисты, помимо прочего, ссылаются на информированные иорданские источники (упоминается некий высокопоставленный чиновник, с которым беседовали корреспонденты "Исраэль а-Йом").

Особенно подчеркивается, что в рамках достигнутых с Москвой договоренностей, Россия продолжит предоставлять Израилю свободу действий против военных объектов Ирана и "Хизбаллы" в Сирии.

На фоне вывода американского воинского контингента из Сирии спецслужбы и разведывательные агентства США активизируют сотрудничество с Израилем, Иорданией и Саудовской Аравией по обмену информации о ситуации в Сирии, заявил иорданский чиновник.

В публикации со ссылкой на высокопоставленных чиновников в египетских спецслужбах отмечается, что Каир, в отличие от Иерусалима, Эр-Рияда, Амана и даже Анкары, не был уведомлен заранее Вашингтоном о решении вывести американский контингент из Сирии.

20 декабря канцелярия премьер-министра Израиля сообщила о состоявшемся телефонном разговоре между Биньямином Нетаниягу и президентом США Дональдом Трампом. В сообщении канцелярии говорилось, что беседа была посвящена решению президента США вывести войска из Сирии. Стороны обсудили пути продолжения сотрудничества Израиля и США в борьбе против иранской агрессии.

19 декабря, после того, как Белый дом официально подтвердил информацию о выводе войск США из Сирии, Нетаниягу в своем "твиттере" написал, что ему было известно об этом заранее: "Позавчера я разговаривал с Дональдом Трампом, а вчера с государственным секретарем США Майклом Помпео. Администрация Белого дома уведомила меня, что президент намеревается вывести войска из Сирии. При этом дав понять, что у США имеются другие способы продемонстрировать свое влияние в регионе. Мы изучим график вывода войск, каким образом он будет осуществляться и, конечно, последствия, которые это может иметь для нас. В любом случае, мы позаботимся о безопасности Израиля и его защите на этом направлении".

"Исраэль а-Йом" пишет, что в то время, как Нетаниягу не критикует решение Трампа вывести американские войска из Сирии, некоторые из министров правительства Израиля жестко высказываются по поводу данного решения президента США, указывая на то, что оно наносит ущерб курдам, укрепляет позиции Турции в северной Сирии и дает большую свободу действий Ирану в этой стране.

Источник в кабинете министров Израиля отмечает, что Нетаниягу до последнего момента не уведомлял коллег по правительству о решении Трампа, по всей видимости, опасаясь их преждевременной критики данного шага.

Агентство Reuters со ссылкой на информированный американский источник пишет, что решение Трампа о выводе воинского контингента США из Сирии является частью соглашения о поставках зенитно-ракетных систем Patriot в Турцию (на 3,5 миллиарда долларов). Высокопоставленные официальные лица в Иордании, Саудовской Аравии и Египте также утверждают, что существует тесная связь между этой сделкой и выводом американских войск из Сирии.

Вскоре после того, как Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку.



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