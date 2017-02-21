Абдалла II и ас-Сиси призвали к созданию государства Палестина в границах 67-го года

Король Иордании Абдалла II и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что принцип "два государства для двух народов" должен лежать в основе решения палестино-израильского конфликта. Лидеры двух арабских государств подчеркнули, что в рамках мирного договора должно быть создано палестинское государство в границах 67-года со столицей в Иерусалиме.

Во вторник, 21 февраля, король Иордании Абдалла II прибыл в Каир с официальным однодневным визитом для обсуждения региональных проблем и вопросов, касающихся сотрудничества с Египтом, - пишет Daily News Egypt. Согласно этому источнику, Абдель Фаттах ас-Сиси приехал в международный аэропорт Каира, чтобы встретить иорданского монарха и сопроводить его в президентский дворец в Гелиополисе.

На этой встрече лидеры двух государств должны были выработать общую позицию по палестино-израильскому конфликту, которая затем будет представлена на саммите Лиги арабских государств, который состоится в следующем месяце в Иордании.

Последний раз Абдалла II посещал Каир в августе 2016 года.

19 февраля израильская газета "Гаарец" опубликовала информацию, согласно которой в феврале 2016 года в Акабе (Иордания) состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу, государственного секретаря Джона Керри, короля Иордании Абдаллы II и президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси. Согласно опубликованной информации, главной темой встречи было обсуждение проекта окончательного соглашения Израиля и ПНА в рамках регионального урегулирования.

Как пишет "Гаарец", Керри подготовил проект, содержащий шесть пунктов: соглашение о признанных международным сообществом границах между государством Израиль и государством Палестина, которое должно быть создано на основе границ 1967 года с обменом территориями; урегулирование на основе резолюции ООН №181 от 29 ноября 1947, согласно которой Эрец Исраэль (Палестина) должна быть разделена на два государства: еврейское и арабское; справедливое и реалистичное решение проблемы беженцев, которое не повлияет на демографический характер государства Израиль; согласованное решение проблемы Иерусалима, в рамках которого город станет столицей двух государств и будет обеспечен свободный доступ к святым местам в соответствии со статусом-кво; обеспечение безопасности Израиля и предоставление демилитаризованному государству Палестина гарантий территориальной целостности; завершение конфликта между сторонами и отказ от дополнительных претензий, а также нормализация отношений Израиля и арабских стран, как это фигурирует в "саудовской мирной инициативе".

Президент Египта, комментируя сообщения об его участии в "тайном саммите", заявил, что Нетаниягу отверг все предложения о возобновлении мирных переговоров.



