Опрос в Иране: генерал Сулеймани втрое популярней президента Роухани

Командующий подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани является самой популярной общественной фигурой в Иране. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Университетом Мэриленда и цитируемый изданием Wall Street Journal.

Согласно публикации, 64,7% иранцев относятся к военачальнику крайне положительно. Такую же оценку президенту Хасану Роухани дали почти второе меньше опрошенных – 23,5%. Добавим, что Сулеймани – самый яркий представитель консервативного крыла иранского руководства, а Роухани – так называемых "умеренных".

Подразделение "Аль-Кудс" несет ответственность за экспорт террора, отвечая за операции КСИР за границами Ирана. Сулеймани, ветеран ирано-иракской войны, возглавил его в 1998 году. Он подчиняется непосредственно Верховному лидеру Исламской революции аятолле Али Хаменеи.

Он отвечает, в том числе, за связи Ирана с ХАМАСом и "Хизбаллой", а также за организацию шиитских ополчений в Ираке. В 2007 году государственный департамент США внес генерала в список лиц, поддерживающих террор.

Генерал Сулеймани стал архитектором иранской интервенции в Ираке и Сирии, фактически возглавив наземные операции, которые вели правительства этих стран против "Исламского государства". К военным действиям была привлечена ливанская группировка "Хизбалла", а также отряды афганских и пакистанских шиитов.

Wall Street Journal утверждает, что в 2013 году Иран был готов отказаться от поддержки Башара Асада, обвиненного в применении химического оружия. Сулеймани смог убедить аятолл изменить свою точку зрения, а мобилизованные им две тысячи боевиков "Хизбаллы" взяли Кусайр, нанеся оппозиции серьезное поражение.

Роль генерала Сулеймани признают и США. Директор ЦРУ Майк Помпео рассказывал, что попытался передать Сулеймани личное послание, в котором его предупреждали о персональной ответственности за возможную гибель американских граждан в Сирии и Ираке. Иранский военачальник отказался принимать письмо.

С точки зрения простых иранцев, с именем Сулеймани связан рост регионального влияния Ирана, с которым вынуждены считаться и ведущие державы мира. В то же время он не замешан во многочисленных коррупционных скандалах и несет ответственность за недостаточно быстрый рост уровня жизни, который иранцам обещали после подписания соглашений о судьбе иранской ядерной программы.





