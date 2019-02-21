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21 февраля 2019 г.
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Ближний Восток

СМИ: ПА прекращает выплату зарплат в Газе, чтобы надавить на Нетаниягу перед выборами

время публикации: 11:36 | последнее обновление: 11:38 блог версия для печати фото
Махмуд Аббас
СМИ: ПА прекращает выплату зарплат в Газе, чтобы надавить на Нетаниягу перед выборами
Биньямин Нетаниягу

Ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщает, цитируя информированные источники, что председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас принял решение об отказе от выплаты зарплат государственным служащим в секторе Газы. Решение вступит в силу в начале марта.

Это стало ответом на вычет 140 миллионов долларов из пошлин, собранных Израилем для ПА. Именно такую сумму администрация потратила в 2018 году на пособия заключенным, отбывающим наказание в израильских тюрьмах, и семьям убитых террористов.

Согласно публикации, таким Аббас намерен оказать давление не только на управляющий сектором Газы ХАМАС, но и на Израиль. Отказ от выплаты зарплат углубит гуманитарный кризис, а это может содействовать возобновлению ракетных обстрелов накануне решающих для премьер-министра Биньямина Нетаниягу выборов.

Решение об удержании зарплат террористов из переводимых ПА сумм было принято узким кабинетом по вопросам безопасности 17 февраля. Пресс-служба главы правительства передала, что из средств, переводимых ПА, будет вычтено 502.697.000 шекелей.

Юридической базой для решения стал закон, принятый Кнессетом в 2018 году. Он обязыввет министерство обороны представлять информацию об осуществляемых властями ПА выплатах террористам, а министерство финансов – вычитать стоимость таких зарплат из собранных для автономии налогов.

В ответ Аббас через американских посредников передал Израилю, что он откажется принимать деньги, собранные для ПА, если из них будут вычтены зарплаты террористов. Это заявление он сделал во время встречи с членами Конгресса США, посетившими Рамаллу.

Глава Палестинской национальной администрации сказал: даже если бы у Рамаллы было только 20 или 30 миллионов шекелей, его администрация все равно бы выплатила пособия семьям "шахидов". Однако источник в руководстве ФАТХа, цитируемый "Аль-Ахбар", сообщил: ПА урежет пособия семьям боевиков.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 февраля 2019 г.
Махмуд Аббас отказывается принимать деньги после вычета из них зарплат террористов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 февраля 2019 г.
Израиль впервые вычтет зарплаты террористов из переводов для ПА





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Четверг, 21 февраля 2019 г.
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