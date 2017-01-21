Иран и Россия провели переговоры в Астане

В Астане 21 января состоялись переговоры российской и иранской делегаций по сирийскому урегулированию, сообщило информационное агентство "Фарс".

Иранскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел по арабским и африканским странам Хосейн Джабери Ансари, российскую - эмиссар президента России по Ближнему Востоку Александр Лаврентьев.

Помимо этого, иранская делегация провела отдельные переговоры с турецкой делегацией, прибывшей в Астану на трехстороннее обсуждение сирийского конфликта.

23 января в Астане должна пройти встреча представителей сирийского правительства и оппозиции.