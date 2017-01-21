21 января 2017 г.
последняя новость: 20:20
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:20 Биньямин Нетаниягу обратился к иранскому народу: "Мы не враги"
18:57 На месте обрушения "израильского" здания в Тегеране найдены три тела
18:30 Иран и Россия провели переговоры в Астане
16:36 В Джедде два террориста подорвали себя, чтобы не сдаваться полиции
15:56 Российские стратегические бомбардировщики нанесли удары по объектам ИГ
14:46 Восемь человек погибли в Рафахе в результате взрыва снаряда
14:16 Муфтий Иерусалима: перенос посольства США оскорбит мусульман и христиан
13:24 Взрыв в лагере беженцев на сирийско-иорданской границе, есть жертвы
11:13 "Последний удар Обамы": уничтожены более 100 боевиков "Аль-Каиды"
10:24 Аббас надеется на сотрудничество с Трампом
Ближний Восток

Иран и Россия провели переговоры в Астане

время публикации: 18:30 | последнее обновление: 18:34 блог версия для печати фото
Иран и Россия провели переговоры в Астане

В Астане 21 января состоялись переговоры российской и иранской делегаций по сирийскому урегулированию, сообщило информационное агентство "Фарс".

Иранскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел по арабским и африканским странам Хосейн Джабери Ансари, российскую - эмиссар президента России по Ближнему Востоку Александр Лаврентьев.

Помимо этого, иранская делегация провела отдельные переговоры с турецкой делегацией, прибывшей в Астану на трехстороннее обсуждение сирийского конфликта.

23 января в Астане должна пройти встреча представителей сирийского правительства и оппозиции.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 17 января 2017 г.
Лавров: урегулирование в Сирии будут обсуждать с теми, кто реально контролирует территории
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 января 2017 г.
Оппозиция примет участие в конференции по Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 января 2017 г.
Сирийская оппозиция выдвинула условия поездки в Астану
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 января 2017 г.
Башар Асад о конференции в Астане: "Мы готовы обсуждать все"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 января 2017 г.
Керри: США поддерживают проведение переговоров по Сирии в Астане







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 21 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017