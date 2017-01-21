Муфтий Иерусалима: перенос посольства США оскорбит мусульман и христиан

Муфтий Иерусалима Мухаммад Хусейн продолжает выступать против обещанного Дональдом Трампом переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Выступая в субботу по радио, муфтий сказал, что перенос посольства США спровоцирует волну насилия как в ближневосточном регионе, так и за его пределами.

Мухаммад Хусейн заявил, что "религиозная, культурная и историческая уникальность Иерусалима для всех арабов, мусульман и христиан, делают невозможным перенос в этот город американского посольства", отмечает "Маан".

Он сказал, что Иерусалим должен быть городом мира, но этого невозможно добиться без реализации национальных прав палестинцев.