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Ближний Восток

Муфтий Иерусалима: перенос посольства США оскорбит мусульман и христиан

время публикации: 14:16 | последнее обновление: 14:24 блог версия для печати фото
Муфтий Иерусалима Мухаммад Хусейн

Муфтий Иерусалима Мухаммад Хусейн продолжает выступать против обещанного Дональдом Трампом переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Выступая в субботу по радио, муфтий сказал, что перенос посольства США спровоцирует волну насилия как в ближневосточном регионе, так и за его пределами.

Мухаммад Хусейн заявил, что "религиозная, культурная и историческая уникальность Иерусалима для всех арабов, мусульман и христиан, делают невозможным перенос в этот город американского посольства", отмечает "Маан".

Он сказал, что Иерусалим должен быть городом мира, но этого невозможно добиться без реализации национальных прав палестинцев.

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