Биньямин Нетаниягу обратился к иранскому народу: "Мы не враги"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал вечером 21 января обращение к иранскому народу, в котором подчеркнул, что поссорить Иран с еврейским государством пытается режим Ирана, в то время, как народы двух стран не враги друг другу.

"Я планирую в ближайшее время обсудить с президентом Трампом противодействие угрозе иранского режима, призывающего к уничтожению Израиля. Но недавно я понял, что неоднократно говорил о иранском режиме, но редко высказывался о иранском народе, точнее, не обращался к иранскому народу.

Я надеюсь, что это послание дойдет до каждого иранца, молодого и пожилого, религиозного и светского, мужчины и женщины. Я знаю, что вы предпочитаете жить без страха. Я знаю, что вы желаете говорить свободно, любить кого хотите, не опасаясь подвергнуться пыткам. Я знаю, что вы желаете свободно пользоваться интернетом, а не смотреть ролики в локальной сети после жесткой цензуры.

У вас великая история. У вас богатая культура. Трагедия в том, что вы оказались под властью теократической тирании. В свободном Иране вы вновь сможете процветать без различных ограничений. Но сегодня жестокий режим пытается не позволить вам поднимать голову.

Я никогда не забуду образы храбрых молодых студентов, требующих перемены, расстрелянных на улицах Тегерана в 2009. Я не забуду прекрасную Неду Солтан, истекающую кровью и задыхающуюся на тротуаре.

Безжалостный режим продолжает лишать вас вашей же свободы. Тысячи кандидатов не допускаются к выборам. Они крадут деньги у бедных, чтоб финансировать кровожадных убийц, таких, как Асад. Ежедневно призывая к уничтожению Израиля, режим надеется посеять вражду между нами.

Это неправильно. Мы - ваши друзья, а не враги. Мы всегда делали различие между иранским народом и иранским режимом. Режим - жестокий, народ - нет, режим - агрессивный, народ - добродушный.

Я жду наступления того дня, когда израильтяне и иранцы смогут снова свободно посещать друг друга в Тегеране и Исфахане, Иерусалиме и Тель-Авиве.

Фанатики не должны победить. Жестокость не должна одолеть наше сострадание.

Наши народы могут совместно строить мирное будущее. Мы обязаны победить террор и тиранию, мы обязаны гарантировать, что придет день, когда свобода и дружба победят", - говорится в заявлении Нетаниягу, распространенном пресс-службой главы правительства.