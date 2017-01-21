"Последний удар Обамы": уничтожены более 100 боевиков "Аль-Каиды"

Как стало известно, 19 января американская авиация нанесла удары по позициям боевиков сирийской террористической организации, связанной с "Аль-Каидой", сообщило информационное агентство Reuters.

По этим сведениям, самолет В-52 сбросил бомбы на тренировочную базу террористов в Идлибе, к западу от Алеппо, в результате чего были уничтожены более 100 боевиков. В операции участвовали также беспилотные летательные аппараты.

Представитель министерства обороны США Джефф Дэвис сказал, что разбомбленная база действовала в Идлибе с 2013 года. По его словам, данный удар должен был стать предостережением для умеренных оппозиционеров относительно опасности союза с "Аль-Каидой".

Перед этим ударом американские беспилотники и бомбардировщики В-2 разбомбили тренировочные базы боевиков террористической организации "Исламское государство" в Ливии, в результате чего были уничтожены более 90 террористов.