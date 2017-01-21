21 января 2017 г.
последняя новость: 12:27
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:13 "Последний удар Обамы": уничтожены более 100 боевиков "Аль-Каиды"
10:24 Аббас надеется на сотрудничество с Трампом
20:42 В Стамбуле неизвестные выпустили ракету по штабу полиции
18:36 Пять турецких солдат погибли в результате теракта на севере Сирии
18:28 В результате обрушения в Газе погиб боевик ХАМАС
15:19 SANA: Боевики ИГ взорвали амфитеатр в Пальмире
12:42 Аббас: "Иерусалим останется столицей палестинцев"
10:43 ИГ возобновило публичные расправы с заложниками в Пальмире
10:01 Россия открывает генеральное консульство в египетской Хургаде
06:56 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 20 января
Ближний Восток

"Последний удар Обамы": уничтожены более 100 боевиков "Аль-Каиды"

время публикации: 11:13 | последнее обновление: 11:14 блог версия для печати фото
"Последний удар Обамы": уничтожены более 100 боевиков "Аль-Каиды"

Как стало известно, 19 января американская авиация нанесла удары по позициям боевиков сирийской террористической организации, связанной с "Аль-Каидой", сообщило информационное агентство Reuters.

По этим сведениям, самолет В-52 сбросил бомбы на тренировочную базу террористов в Идлибе, к западу от Алеппо, в результате чего были уничтожены более 100 боевиков. В операции участвовали также беспилотные летательные аппараты.

Представитель министерства обороны США Джефф Дэвис сказал, что разбомбленная база действовала в Идлибе с 2013 года. По его словам, данный удар должен был стать предостережением для умеренных оппозиционеров относительно опасности союза с "Аль-Каидой".

Перед этим ударом американские беспилотники и бомбардировщики В-2 разбомбили тренировочные базы боевиков террористической организации "Исламское государство" в Ливии, в результате чего были уничтожены более 90 террористов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 января 2017 г.
ВВС США уничтожили два тренировочных лагеря ИГ в Ливии







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 21 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017