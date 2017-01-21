Восемь человек погибли в Рафахе в результате взрыва снаряда

Неизвестные обстреляли жилой дом в египетском Рафахе из минометов. В результате попадания снаряда погибли, по меньшей мере, восемь человек, сообщила радиостанция "Решет Бет".

Пока ни одна террористическая организация не брала на себя ответственность за этот обстрел.

Египетские источники на данный момент не располагают информацией о том, откуда мог быть выпущен снаряд.

Силы безопасности Египта более трех лет ведут борьбу с террористами. Вспышка насилия началась после того, как армия сместила с поста президента лидера "Братьев-мусульман" Мухаммада Мурси.