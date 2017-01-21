На месте обрушения "израильского" здания в Тегеране найдены три тела

В ходе поисково-спасательных работ на месте обрушения здания в Тегеране обнаружены три тела, сообщило 21 января информационное агентство Reuters. Работы продолжаются, но пожарные опасаются, что выживших в результате катастрофы не было.

Пресс-секретарь пожарной службы Тегерана Джалал Малеки сказал, что под завалами оказались не более 25 человек, в том числе, один пожарный. На данный момент обнаружены три тела.

По данным Службы чрезвычайных ситуаций, под завалами могли оказаться не 25, а 30 человек.

Президент Ирана Хасан Рухани воспользовался этим случаем, чтобы предупредить власти страны о необходимости уделять больше внимания вопросам безопасности и защиты жизни граждан.

Место катастрофы посетил министр разведки Махмуд Алави. По его словам, версия умышленного разрушения здания на данный момент не рассматривается.

Коммерческий центр Plasco был старейшим офисным зданием в городе. Его построили при участии израильских инженеров по заказу еврейского бизнесмена Хабиба (Хабибуллы) Эльганян в 1960-х годах, и на тот момент центр был самым высоким зданием столицы Ирана. В 1979 году, вскоре после Исламской революции, новые власти казнили Эльганяна.

19 января 2017 года центр Plasco загорелся. Он обрушился в прямом эфире телевидения, которое вело репортаж с места пожара в центре столицы.