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Ближний Восток

Аббас надеется на сотрудничество с Трампом

время публикации: 10:24 | последнее обновление: 10:24 блог версия для печати фото
Аббас надеется на сотрудничество с Трампом

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность президента США. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество ради мира, стабильности и безопасности.

Секретарь исполкома ООП Саиб Арикат, со своей стороны, призвал Трампа добиваться урегулирования конфликта на основе принципа "два государства для двух народов", и не предпринимать действий, способных повредить реализации этого принципа, сообщила радиостанция "Решет Бет".

Тем временем в Бейт-Лехеме несколько человек сожгли портрет Трампа с надписью на английском языке "Нет расизму". На заборе безопасности в районе Гробницы Рахели появилась другая фотография Трампа, с красным крестом и надписью "Перенеси посольство в свою страну, а не в нашу" - намек на обещание нового президента перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

В конце недели в некоторых палестинских городах прошли демонстрации протеста против планируемого переноса американского посольства. В секторе Газы высокопоставленный представитель "Исламского джихада" Худар Хабиб заявил, что США первые пострадают, если Дональд Трамп осуществит задуманное.

Следует отметить, что Трамп пригласил на инаугурацию делегацию Совета поселений Иудеи и Самарии, и представители поселенцев прибыли в Вашингтон 20 января.

Свои поздравления направил Трампу и король Саудовской Аравии Салман. Монарх пожелал здоровья и счастья президенту США и процветания - американскому народу.

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