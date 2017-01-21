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Ближний Восток

Российские стратегические бомбардировщики нанесли удары по объектам ИГ

время публикации: 15:56 | последнее обновление: 16:01 блог версия для печати фото
Российские стратегические бомбардировщики нанесли удары по объектам ИГ

Российские стратегические бомбардировщики нанесли удары по объектам террористической организации "Исламское государство" в Сирии, сообщило министерство обороны РФ 21 января.

Согласно заявлению минобороны России, шесть самолетов Ту-22МЗ вылетели из России, нанесли удары по тренировочным базам, складам оружия и другим объектам ИГ на сирийской территории. После выполнения задания самолеты вернулись на российские аэродромы.

Российские военные сообщили, что самолеты успешно выполнили задачу, но не привели дополнительные подробности о результатах бомбардировок.

Россия ранее уже применяла Ту-22 для бомбардировок целей на территории в Сирии.

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