В Ливане выявлен предполагаемый агент "Мосада", организовавший покушение на Хамдана

Ливанское издание "Аль-Ахбар" сообщает, что спецслужбам удалось установить личность организатора покушения на активиста ХАМАСа Мухаммада Хамдана. Согласно указанному источнику, это 38-летний Ахмад Бэйтия из ливанского Триполи, завербованный агентами "Мосада". Но родственники этого человека заявили, что на самом деле его зовут Мухаммад Бэйтия.

Напомним, что покушение было совершено утром 14 января в Сайде (Сидоне). Лишь по случайности Хамдан выжил. Судя по имеющимся данным, это было связано с тем, что бомба взорвалась после включения двигателя, когда Хамдан успел выйти из автомобиля, а не в тот момент, когда он сидел в нем.

О Мухаммаде (Ахмаде) Бэйтии сообщается следующее: он занимался торговлей, часто выезжал в Нидерланды, на него не было никакого досье у ливанских спецслужб. 9 января он прилетел в Бейрут, где арендовал квартиру, навестил своих родственников в Триполи, затем вернулся в столицу. Утверждается, что Бэйтия несколько раз приезжал после этого в Сайду, встречаясь с членами своей группы, которая уже вела наблюдение за домом Мухаммада Хамдана. Покушение планировалось на 11 января, пишет "Аль-Ахбар", но по неизвестной причине тогда оно было отложено.

В публикации ливанского издания со ссылкой на источник в следственных органах говорится, что с помощью камер наблюдения и опросов свидетелей было установлено, что в ночь на 14 января Бэйтия и его помощники прибыли в Сайду, бомбу под автомобиль Хамдана им удалось заложить примерно в 3:30. Затем эта группа покинула район около дома Хамдана и вернулась туда на автомобиле примерно в 7:30. Сразу после взрыва этот автомобиль уехал из Сайды в сторону Бейрута. Вечером 14 января Бэйтия вылетел из бейрутского аэропорта в Амстердам.

Судя по публикации "Аль-Ахбар", ливанские спецслужбы задержали одного подозреваемого в связях с группой Бэйтии, но организатор и основные исполнители скрылись. В доме родственников Ахмада Бэйтии проведен обыск. Близкие этого человека утверждают, что им ничего не было известно о его шпионской деятельности.

Израильский блогер, известный как "Абу Али" и считающийся признанным экспертом по террористическим организациям на Ближнем Востоке, пишет, что семья Бэйтии опубликовала заявление, в котором осудила "преступника".

Сообщается также, что еще один подозреваемый в причастности к покушению на Хамдана был задержан в Турции, и Ливан ведет переговоры о его выдаче.

Ранее сообщалось, что следователи собрали записи камер наблюдения, установленных около дома М.Хамдана в Сайде – на соседних домах, около магазинов и школ. Кроме того, были допрошены многие местные жители.

Напомним, что белый BMW Мухаммада Хамдана взорвался в воскресенье, 14 января, в квартале Абу Сидо района Аль-Бустан аль-Кабир в Сайде. В результате взрыва активист ХАМАСа получил легкие ранения ног. По оценке экспертов, взорвалась бомба мощностью около 0,5 кг ТНТ.

Ливанская газета The Daily Star писала, что Мухаммад Хамдан не является формальным представителем ХАМАСа в Ливане, но входит в "узкий круг" руководства этой организации. Палестинские источники сообщили The Daily Star, что Мухаммад Хамдан был вовлечен в планирование нескольких терактов на территории Израиля. По версии издания, он мог быть причастен к подготовке теракта в Самарии, в результате которого 9 января был убит 35-летний раввин Разиэль Шевах.

Ранее сообщалось, что Мухаммад (Абу Хамза) Хамдан является младшим братом члена политбюро ХАМАСа Усамы Хамдана, один из штабов которого находится в Бейруте. В 2006 году Мухаммад Хамдан был одним из представителей ХАМАСа на встрече с парламентариями в Норвегии, хотя позже заявлял, что выступал тогда исключительно в качестве переводчика.





