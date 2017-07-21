Вице-президент Ирака: Россия спасла Ближний Восток от уничтожения

Вице-президент Ирака Нури аль-Малики убежден в том, что, если бы не позиция России по вопросу сирийской проблемы, регион бы был полностью уничтожен. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, опубликованном в пятницу, 21 июля.

"Без подхода России к сирийской проблеме, отличающегося от подхода США, пал бы режим в Сирии, благодаря этому активизировались бы террористы, изменилась бы карта региона и, в итоге, это привело бы к падению Багдада", - сказал аль-Малики.

Вице-президент также отметил, что он не считает победу над "Исламским государством" в Мосуле достижением США. "Да, они поддержали нас авиацией, но основная заслуга принадлежит иракскому солдату, народному ополчению, авиации ВС Ирака", - добавил аль-Малики.